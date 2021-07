Resident Evil Village segna 4.5 milioni di vendite totali

A poco più di un mese da quando ha raggiunto le quattro milioni di vendite e spedizioni digitali in tutto il mondo, Resident Evil Village di Capcom ha raggiunto un nuovo traguardo. Ora sono oltre 4,5 milioni le vendite digitali e le spedizioni totali. Considerando che è stato rilasciato il 7 maggio per Xbox Series X / S, PS5, PS4, PC, Xbox One e Google Stadia, queste, possiamo dire, sono cifre piuttosto buone.

L’annuncio arriva dopo la presentazione di Capcom E3 2021 in cui la società ha annunciato lo sviluppo dei DLC. Naturalmente, il processo è appena iniziato e quindi potrebbe volerci un po’ prima che venga effettivamente rilasciato.

Resident Evil Village vede Ethan Winters viaggiare in un pittoresco villaggio in Europa per salvare sua figlia. Oltre a combattere i Lycans, Winters deve fare i conti con i quattro Signori guidati da Madre Miranda. Il titolo ha ricevuto consensi per la sua grafica e la direzione artistica insieme all’azione frenetica. Ovviamente, qualora foste interessati a saperne di più, potete leggere la nostra recensione qui.