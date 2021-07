The King of Fighters XV: introdotto con un trailer Ramon, il Lucha Libre

SNK sa benissimo quale hype si celi tra i tantissimi fan di The King of Fighters XV, il picchiaduro atteso per il prossimo anno e per questo, poco alla volta, il team sta rilasciando sempre più informazioni su quello che sarà il roster iniziale giocabile all’uscita.

Una serie di personaggi sono stati già fatti vedere, i più recenti ad esempio sono Leona Heidern e Vanessa ma adesso è il turno del Lucha Libre Ramon.

Come potete vedere, lo stile di combattimento di Ramon è molto improntato alla disciplina del Wrestling, unito poi ad una serie di calci in volo e tanto altro, rendendo questo personaggio davvero unico.

In calce potete trovare il video ufficiale di presentazione del personaggio, mentre noi di GamesVillage vi ricordiamo che The King of Fighters XV, dopo il posticipo, vedrà la luce per PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store nel primo quarto del prossimo anno.