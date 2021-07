Blackwind, un action platformer, annunciato per console e PC

Blowfish Studios, team di sviluppo e publisher indipendente, assieme al “One Man Army” Drakkar Dev, uno sviluppatore, ha annunciato un interessante action platform chiamato Blackwind.

Il gioco unisce non solo i due generi citati poco sopra, bensì getta le basi per un’ulteriore unione tra i due e l’hack ‘n slash, rendendo l’idea di questo prodotto altamente curiosa. Il titolo è previsto per la fine di quest’anno sulle maggiori console, vale a dire: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam, GOG e Mac App Store).

Qui sotto vi lasciamo ad una descrizione del prodotto presa direttamente dalla pagina Steam, mentre più giù, in calce a seguire la descrizione, trovate il trailer d’annuncio ufficiale.

Blackwind è un gioco d’azione sci-fi con visuale dall’alto che ti mette nei panni di un teenager intrappolato in un prototipo di armatura da battaglia durante un’invasione aliena. Affronta nemici, fatti strada tra i loro ranghi e combatti nel tentativo di fermare un’invasione planetaria.

Quando l’astronave Pandora viene abbattuta, James Hawkins si ritrova intrappolato dentro un prototipo militare di Battle Frame mentre precipita verso Medusa-42. Mentre le orde dei Raknos devastano il pianeta riducendo in rovina ogni colonia mineraria umana, James dovrà scoprire presto come utilizzare il Battle Frame se vuole sopravvivere all’ambiente ostile e trovare il padre scomparso.

Ma James non è solo in quest’avventura – un alleato inaspettato si nasconde nel suo Battle Frame…