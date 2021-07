Dragon Ball Z Kakarot a New Power Awakens: pubblicato il set system trailer

Bandai Namco ha pubblicato il set system trailer di Dragon Ball Z: Kakarot A New Power Awakens. La versione per Nintendo Switch includerà A New Power Awakens, che permetterà ai giocatori di combattere due boss esclusivi, Beerus e Freezer, e di sbloccare le trasformazioni di Goku e Vegeta. Il DLC – Trunks The Warrior of Hope – sarà disponibile dal lancio sull’eShop. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Rivivi le emozionanti avventure di Goku in Dragon Ball Z: Kakarot

Oltre alle epiche battaglie, tuffati nel mondo di Dragon Ball Z: combatti, pesca, mangia e allenati con Goku. Esplora nuove zone e vivi le avventure del mondo di Dragon Ball Z mentre ripercorri la storia e crea forti legami con gli altri eroi dell’universo.

Caratteristiche principali

Vivi la saga di Dragon Ball Z : Scopri dei dettagli che risponderanno a domande irrisolte del mondo di Dragon Ball.

: Scopri dei dettagli che risponderanno a domande irrisolte del mondo di Dragon Ball. Affronta le battaglie di Dragon Ball Z : Affronta le battaglie iconiche di Dragon Ball Z. Lotta in vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e combatti epiche battaglie con i boss che metteranno alla prova i limiti delle tue capacità. Accetta la sfida e aumenta il tuo livello di potenza.

: Affronta le battaglie iconiche di Dragon Ball Z. Lotta in vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e combatti epiche battaglie con i boss che metteranno alla prova i limiti delle tue capacità. Accetta la sfida e aumenta il tuo livello di potenza. Vivi come Goku : Pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada attraverso le saghe di Dragon Ball Z, fai amicizia con i personaggi dell’anime.

: Pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada attraverso le saghe di Dragon Ball Z, fai amicizia con i personaggi dell’anime. Dragon Ball Card Warriors: Un gioco di carte online in cui potrete vivere battaglie mozzafiato sfidando giocatori di tutto il mondo in tre modalità diverse. Usate le carte e le tattiche migliori per vincere ogni battaglia. Nelle Battaglie occasionali potete affrontare altri giocatori senza preoccuparvi della classifica. Nelle Battaglie classificate la vostra posizione cambierà in base alle vittorie e alle sconfitte. Nelle Battaglie torneo, che si svolgeranno una volta al mese, tutti i giocatori vengono divisi in tre squadre prima di combattere.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set è atteso per Switch il 24 settembre.