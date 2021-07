Tails of Iron esce il 17 settembre su tutte le piattaforme

Il gioco di avventura RPG disegnato a mano Tails of Iron verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 17 settembre, hanno annunciato l’editore United Label e lo sviluppatore Odd Bug Studio. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Ambientato in una cupa terra afflitta dalla guerra, Tails of Iron è un’avventura RPG disegnata a mano con combattimenti brutalmente punitivi. Nei panni di Redgi, erede del Trono dei Ratti, devi ripristinare il tuo regno infranto bandendo lo spietato Clan delle Rane e il loro feroce capo, Green wart.

Mentre esplori il mondo ingannevolmente affascinante, incontrerai un cast di compagni unici, pronti ad aiutarti nella tua avventura. E avrai bisogno di tutto l’aiuto possibile, che si tratti di nuove ricette per i pasti, progetti per forgiare armi e armature letali o persino una talpa mobile corazzata che esplode la terra! Supera le tue paure. Salva i tuoi fratelli. Ripristina il tuo regno.

Caratteristiche principali

Padroneggia combattimenti brutali, ispirati al genere soul, con schivate, parate ed esecuzioni fatali.

Esplora un regno vasto e infido, che comprende sei biomi distinti, ognuno con i propri percorsi e segreti nascosti.

Immergiti nella storia avvincente, narrata dal profondo e roco Doug Cockle (voce di Geralt di Rivia da The Witcher).

Personalizza il tuo stile di attacco con una vasta gamma di armi e armature diverse.

Raduna una banda di coraggiosi compagni, pronti ad aiutarti in determinate missioni.

Completa le missioni secondarie per guadagnare oro aggiuntivo.

Scopri progetti speciali per forgiare armi nuove e potenti.

Raccogli ingredienti rari per preparare banchetti salutari.

Supera feroci scontri con i boss contro i micidiali generali del Clan delle Rane.

Perditi nello splendido stile artistico 2D disegnato a mano e realizzato con cura.

Tails of Iron verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 17 settembre.