Out of Line: uscita posticipata in Nord America

La software house indie Nerd Monkeys e il publisher Hatinh Interactive hanno fatto fatto sapere di aver posticipato in Nord America l’uscita del titolo Out of Line, disponibile da oggi, invece, in tutto il territorio europeo. Si tratta di un gioco adventure che presenta vari puzzle ed enigmi da risolvere, combinandoli ad elementi platform.

Out of Line, più precisamente, è un platform con grafica 2D a scorrimento orizzontale, la cui caratteristica particolare è la sua grafica realizzata interamente a mano dai disegnatori, i quali hanno collaborato con Nerd Monkeys per dare vita e colore all’avventura di San. La trama del gioco, infatti, gira attorno a questo giovane di nome San, il quale deve a tutti i costi fuggire dalla fabbrica che, precedentemente era la sua dimora.

Il gioco è raccontato attraverso vari capitoli che ne costituiscono lo stile narrativo e l’ambientazione che circonda San sembra essere ispirata ai mondi post-apocalittici. Sarà importante, per avanzare, cavalcare mostruose creature meccaniche, colpire precisamente degli interruttori tramite una lancia e attivare ascensori vari. Lungo il viaggio di San incontreremo vari personaggi che diverranno complici e alleati preziosi con cui destreggiarsi tra rompicapi e nemici da eludere. Out of Line è disponibile a partire da oggi per Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Store) per tutta Europa. Al contrario, in America non risulta ancora disponibile.