Genshin Impact: Keqing Story Quest trapelato, rumor

L’anniversario di Genshin Impact si sta avvicinando e la community è entusiasta di saperne di più su ciò che miHoYo ha da offrire per celebrare il primo anniversario del suo famoso gioco di ruolo. Lanciato nel 2020, il gioco è cresciuto di parecchie volte nel corso dei mesi, arrivando alle stelle fino a oltre 40 milioni di giocatori. L’aggiornamento 1.6 è riuscito a ricevere molti consensi da fan e critici e miHoYo è pronto per rilasciare il prossimo aggiornamento principale. Invece di 1.7, l’aggiornamento sarà noto come aggiornamento 2.0.

L’aggiornamento 2.0 è pronto per essere uno dei più grandi aggiornamenti nella storia del franchise. Da una regione completamente nuova, Inazuma, a un carico di nuovi personaggi come Ayaka, Yoimiya e Sayu, i fan non vedono l’ora che arrivi l’aggiornamento. miHoYo ha annunciato anche il live streaming, che si svolgerà il 9 luglio. Dovremmo saperne di più sul prossimo aggiornamento in occasione di quell’evento. In mezzo a tutto ciò, anche l’hype per l’evento dell’anniversario è in aumento. Una nuova fuga di notizie da Genshin Report suggerisce che Keqing avrà un ruolo durante l’evento dell’anniversario. Tuttavia, non sarà abbastanza massiccio. Degno di nota è il fatto che riceverà una Story Quest nel gioco. Questa notizia era attesa fan da molto tempo. Inoltre, è stato anche detto che dall‘anniversario del 2021 in poi, sia Lumine che Aether avranno lo stesso di protagonisti nel gioco. Il leaker Genshin Report afferma: