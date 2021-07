Fallout 76: è disponibile gratuitamente l’aggiornamento Regno d’Acciaio

Regno d’acciaio, l’epica conclusione della storia della Confraternita d’Acciaio iniziata l’anno scorso, è disponibile per il download per tutti i giocatori di Fallout 76. Proseguendo dalla fine dell’aggiornamento Alba d’acciaio dell’anno scorso, di ritorno a Fort Atlas scopri che le tensioni tra il Paladino Rahmani e il Cavaliere Shin hanno raggiunto un punto di non ritorno.

Dopo che orde di super mutanti iniziano a manifestarsi e la gente comincia a sparire, come guiderai la Confraternita? Ti schiererai dalla parte della giustizia o rimarrai fedele ai tuoi doveri? Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento Regno d’acciaio:

Sia che siate appena usciti dal Vault o siate nella regione fin dall’inizio, Fallout 76 ha tantissimi contenuti entusiasmanti in arrivo. Il capitolo appalachiano della Confraternita d’Acciaio è sull’orlo del collasso quando si affaccia una nuova minaccia in Regno d’acciaio, la nuova serie di missioni in arrivo con un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76. Nella precedente serie di missioni, Alba d’acciaio, la Confraternita è uscita vittoriosa dalla battaglia di Fort Atlas, ma è rimasta qualche cicatrice. I giocatori scopriranno nuovi luoghi e otterranno nuovi oggetti mentre riportano la pace in Appalachia e gestiscono i crescenti dissapori tra il Paladino Rahmani e il Cavaliere Shin, finendo per decidere il destino della stessa Confraternita.

Nuova storia: Decidi il destino della Confraternita d’Acciaio e risolvi il mistero dell’arrivo dei super mutanti.

Nuovi luoghi ed equipaggiamento – Sblocca armi e armature uniche ed esplora nuovi posti mentre scopri cosa sta succedendo in Appalachia.

Tavoliere della stagione 5 – K.D. Inkwell in “Fuga dal 42° secolo”! Sali di grado per sbloccare nuove ricompense tra cui oggetti per il C.A.M.P., elementi estetici e altro. Dal 7 luglio.

Creazione leggendaria – Fai buon uso di quei moduli leggendari e crea oggetti leggendari a 1, 2 e 3 stelle dalla comodità del tuo C.A.M.P.

Regno d’acciaio è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Fallout 76 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.