Destiny: nuovo Showcase sul futuro della saga di Bungie

Si festeggia il Bungie Day 2021, durante il quale verranno forniti diversi premi ai giocatori e rivelate alcune interessanti novità nei riguardi del popolare shooter Destiny. L’evento è destinato a comunicare con la community e, soprattutto, a celebrarla, in quanto considerata il “motore” delle iniziative che vengono portate avanti dalla Bungie Foundation, per la quale è anche disponibile una raccolta fondi, attiva dal 7 al 21 luglio 2021.

Per i benefattori saranno disponibili, ad ogni modo, dei premi di seguito elencati:

10 $ o più: emblema “Bungie Foundation” 2020;

25 $ o più: l’emblema sopra menzionato, più il NUOVO emblema “Guardia circadiana”;

50 $ o più: i due emblemi di cui sopra, più il NUOVO involucro di Spettro esotico “Involucro fluttuante”;

75 $ o più: i due emblemi e lo Spettro sopra menzionati, più il nuovo emote esotico “Piccolo carro armato”.

Altre novità riguardano le nuovissime offerte presenti sul Bungie Store, fino al 50% di sconto sui prodotti selezionati a tema Destiny: per coloro che effettueranno un acquisto entro il 13 luglio 2021 sarà decorato dell’emblema “Bungie Day 2021”. Tra i nuovi prodotti disponibili vi troviamo anche Destiny Grimoire Anthology Volume IV: The Royal Will. Questo testo racconta la nascita e la visione che hanno i due monarchi di Destiny: Mara Sov, Regina degli Insonni e Oryx, il Re dei Corrotti.

La software house, inoltre, ha deciso di regalare gratuitamente agli utenti di Destiny 2 un inedito ed esclusivo emblema “Ramen Piccante” (qui per ottenere informazioni riguardanti il riscatto del premio). Inoltre, Bungie ha annunciato l’inizio dell’evento in-game “Solstizio degli Eroi“, in cui sarà possibile sconfiggere boss per sbloccare le varie casse con il bottino e potenziare l’armatura del Solstizio, la quale sarà dotata di un bagliore in grado di scacciare le forze oscure.

Per ultimo e non meno importante, Bungie ha ufficialmente annunciato tramite l’account Twitter ufficiale di Destiny 2, che il 24 agosto 2021 si terrà uno Showcase in cui verranno rivelate importanti novità nei riguardi del futuro della saga sparatutto RPG.

