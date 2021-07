A Tale of Paper: gli sviluppatori parlano della versione PS5

Un paio di mesi fa, vi avevamo riportato la notizia di una nuova versione aggiornata di A Tale of Paper, strutturata appositamente per implementare al suo interno le funzioni dell’hardware PlayStation 5. Il titolo platform e puzzle di Open House Games è uscito lo scorso anno per console PlayStation 4.

Il lancio della Complete Edition del gioco, non è prevista unicamente per la console di Sony, bensì anche per Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One, portando A Tale of Paper, quindi, ad essere appannaggio di una fetta di pubblico più vasta ed eterogenea. L’uscita per le nuove piattaforme prevede che il titolo sia costituito da nuovi contenuti aggiuntivi e, ad approfondire il tutto, ci ha pensato Gamingbolt che ha intercettato la software house indipendente per porle qualche domanda.

Dall’intervista è emerso chiaramente che i cambiamenti che vedremo nella nuova versione di A Tale of Paper saranno sostanziali, soprattutto nei riguardi della grafica. A questo proposito Open House Games ha affermato:

Su PlayStation 5 i giocatori vedranno elementi visivi aggiornati e texture a risoluzione più elevata. Inoltre, il gioco trarrà vantaggio dall’esecuzione a 60 FPS stabili e 1080p di risoluzione.

Sempre secondo gli sviluppatori, poi, sarebbe previsto un DLC che espande la trama già precedentemente affrontata nel gioco base. Si tratterebbe, dunque, di un contenuto narrativo che funge da prequel e narrerà le vicende di un personaggio che non abbiamo ancora potuto conoscere. Il DLC sarà costituito da tre capitoli e due inedite trasformazioni.

Nell’attesa di ottenere nuove informazioni da Open House Games su A Tale of Paper, vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per i possessori di PlayStation 4. Per ogni ulteriore sviluppo e novità, noi di GamesVillage vi terremo aggiornati.