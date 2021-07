Fire Emblem Heroes: pubblicato il trailer Fjorm canta Fiore di ghiaccio

Nintendo e Intelligent Systems hanno condiviso un nuovo video per Fire Emblem Heroes. In esso, Fjorm canta la sua determinazione a combattere il suo destino nella canzone Flower of Ice. La canzone è stata eseguita da Cristina Vee Valenzuela. I testi originali in giapponese sono di Saori Kodama, con testi in inglese di Christian Nutt. La composizione viene da Hiroki Morishita di Intelligent Systems.

Inoltre, Fire Emblem Heroes è stato aggiornato e la versione 5.7.0 è ora disponibile sia su iOS, tramite App Store, che su Android, tramite Google Play. I punti più importanti dell’aggiornamento includono una funzione di blocco delle abilità di squadra, nuove abilità per alcuni eroi leggendari, una gamma aggiornata di manuali di combattimento a tempo limitato e nuove abilità/armi per le armi da perfezionare. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?



Un mondo diviso tra l’Impero Embliano, che brama il controllo sull’intero mondo, e il Regno di Askr, che gli si oppone. Possedete una capacità speciale che permette di evocare in tuo aiuto eroi leggendari dai diversi mondi di Fire Emblem. Per salvare il Regno di Askr dalla distruzione, unitevi ai Guardiani e affrontate una sfida senza tempo.

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.