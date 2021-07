Cyberpunk 2077: in arrivo un update gigantesco?

Nonostante CD Projekt RED sia soddisfatta del livello di performance di Cyberpunk 2077, questo non ferma ovviamente il lavoro dei polacchi sul gioco. Nel corso delle ultime settimane, infatti, oltre al ritorno del mastodontico Action RPG su PlayStation Store, il titolo ha continuato ad aggiornarsi e così farà anche in futuro. E quello su cui i giocatori dovrebbero mettere le mani a breve potrebbe essere il più grande aggiornamento di sempre, nonostante già uno dei precedenti hotfix venne definito tale.

Nel corso delle ultime, Steam DB ha visto che CD Projekt RED ha caricato sul client di casa Valve un importante update per Cyberpunk 2077. Stando a quanto riportato su Twitter, le ultime giornate hanno anche visto una gigantesca campagna marketing in merito al prossimo aggiornamento del gioco, con frasi del tipo “Il più grande aggiornamento di sempre” e “Il meglio deve ancora venire”.

Il timing dell’upload dei file è ovviamente sospetto se pensiamo che oltre alla campagna marketing nel corso delle prossime ore andrà in scena anche la Witcher Con, la convention dedicata al franchise letterario e videoludico di cui CD Projekt RED ha fatto le sue “fortune”. Un annuncio nelle prossime ore, complice anche il catalizzarsi dell’attenzione sullo sviluppatore polacco per via proprio della convention è molto, molto probabile. Ovviamente vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore con tutte le informazioni ufficiali in dirittura d’arrivo, dunque continuate a seguire GamesVillage.it per eventuali news e aggiornamenti.

SteamDB picked up an update to internal testing branches of @CyberpunkGame 13 hours.

PR for Cyberpunk, claiming the “biggest update yet, with more to come,” has started appearing.

WitcherCon is also tomorrow.

As of writing, these are 3 unconnected events. pic.twitter.com/wVAbBw8nSj

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 8, 2021