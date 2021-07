Razer ha ingaggiato il team Ninjas in Pyjamas

Razer ha annunciato una partnership con il noto team Ninjas in Pyjamas (NIP). Fondati nel 2000 in Svezia, i NIP sono cresciuti fino a diventare un punto fermo nella scena globale degli Esport, nonché un’organizzazione di riferimento nella community degli sparatutto in prima persona (FPS) competitivi.

Apprezzati sulle scene di Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e Rainbow Six: Siege (R6), i NIP sono stati recentemente incoronati campioni del mondo al Six Invitational 2021 di maggio, battendo alcune delle migliori squadre di Siege. In aprile, i NIP hanno scosso il mondo di CS:GO ingaggiando uno dei migliori player del gioco, Nicolai “dev1ce” Reedtz dagli Astralis. Insieme ai membri di vecchia data REZ e Plopski, la squadra ha raggiunto il secondo posto nella Stagione 3 di Flashpoint.

“Sono davvero entusiasta della partnership con i NIP, rappresenta l’incontro di due giganti storici degli esport”, dice Yann Salsedo, Head of Esports (EMEA) di Razer. “Razer è uno degli sponsor originali del settore, prima ancora che il gioco competitivo fosse chiamato ‘esport’, e i NIP sono una delle organizzazioni più importanti e consolidate, con una storia illustre di successi. Insieme, possiamo portare il gaming competitivo a nuovi livelli offrendo più contenuti e nuovi prodotti ai fan”.

Si alza l’asticella con il Team Razer

In quanto parte del Team Razer, i giocatori dei NIP riceveranno il meglio dei dispositivi gaming dell’azienda, tra cui performanti periferiche come mouse, cuffie e tastiere. Razer lavorerà anche a stretto contatto con gli atleti nella fase di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti pensati per gli esport. Grazie al feedback e ai test sul campo dei NIP, Razer migliorerà e svilupperà nuove periferiche per andare oltre i confini delle prestazioni gaming.

“Essendo uno dei più forti team del mondo, i Ninjas in Pyjamas si impegnano per competere ai massimi livelli e mettere in mostra le grandi prestazioni di ogni singolo giocatore”, afferma Hicham Chahine, CEO dei Ninjas in Pyjamas. “La partnership con Razer ha dato ulteriore impulso alle nostre squadre a vincere ogni importante trofeo su cui abbiamo messo gli occhi. Siamo entusiasti di competere sotto la bandiera del Team Razer e non vediamo l’ora di collaborare con un partner che la pensa come noi per espandere la nostra portata globale”.

Nel mese di giugno, Razer ha presentato le BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition, le cuffie ufficiali esport di Six Siege, il titolo giocato da milioni di gamer – una versione speciale delle cuffie definitive di Razer, con una skin su cui campeggiano i colori e l’iconico logo del gioco. Il team dei NIP di Rainbow Six: Siege campione in carica del Six Invitational 2021, avrà in dotazione questo device. Grazie alla continua espansione del roster del Team Razer, i tifosi e gli appassionati possono aspettarsi nuovi entusiasmanti prodotti Razer ufficiali di titoli e squadre.