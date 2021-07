Hotel Barcelona: Swery e Suda51 non lo hanno abbandonato

Nel 2019, Suda51 e Swery annunciarono Hotel Barcelona, un nuovo gioco horror. I due game designer, divenuti famosissimi per diversi giochi tra cui No More Heroes e Deadly Premonition, svelarono di essere al lavoro sull’horror nel corso dell’IGN Japan Stream proprio ben due anni fa. Da allora però il gioco è completamente sparito dai radar, al di là della notizia che sarebbe stato pubblicato da Devolver Digital, a patto ovviamente che il distributore e publisher ricevesse un pitch.

Hotel Barcelona, però, è ancora vivo. A svelarlo è proprio Goichi Suda, nel corso di un Ask Me Anything tenutosi su Reddit. Il progetto infatti non è stato accantonato ma purtroppo i molteplici impegni dei due designer, tra No More Heroes 3 e The Good Life, oltre che la pandemia hanno probabilmente rallentato i lavori in merito.

Contatto Swery più o meno una volta ogni due o tre mesi, lo facevo anche durante il COVID, parliamo di come portare il gioco alla vita.



Il gioco horror di Suda51 e Swery è dunque ancora vivo. Sicuramente però non sarà disponibile nel breve periodo e visto il periodo di incertezza, sempre di più legato anche alla base installata di console e alla possibilità che nel giro di poco debutti anche nuovo hardware probabilmente il titolo è ancora molto, molto lontano dalla realtà.