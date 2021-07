LevlUp Recensione: abbiamo provato il Gaming Booster, che bontà!

Devo ammetterlo, la curiosità di capire cosa fosse un Gaming Booster era tanta, e così ho deciso di provare quello che viene considerato da molti il numero uno al mondo, LevlUp! L’azienda tedesca, in maniera assai cordiale, ci ha favorito di uno Starter Box Plus, bundle che permette di assaporare le potenzialità del bibitone tedesco. Il pacco è assai interessante, perché al suo interno include una confezione da 320 grammi di prodotto gusto Galaxy Edition, 10 campioni di LevlUp da 8g di vari gusti e uno shaker. Il tutto al prezzo di 69.99 euro per chi fosse interessato. Arrivato il pacco ho potuto iniziare la prova del prodotto e la mia personale degustazione.

LevlUp: facile, buono ed energetico

Preparare una dose di LevlUp è estremamente semplice: basta riempire lo shaker con 500 ml di acqua fresca, aggiungere un misurino di prodotto (che equivale ad 8 grammi di prodotto), agitare bene e il gioco è fatto. Al primo assaggio, il gusto Galaxy Edition non mi è dispiaciuto affatto, anche se il prodotto si fa preferire soprattutto quando è bello freddo. La perdita di temperatura infatti incide molto sul gusto e provandolo a diverse temperature consiglio vivamente di berlo sempre freddo. La LevlUp Galaxy Editon è una combinazione “galatticamente deliziosa” di açaì, mirtillo e melograno che difficilmente troverà palati a cui non piacerà.

Oltre a questo gusto, ho avuto l’occasione di testare alcuni dei campioni presenti nel box. Questi sono bustine che permettono di assaggiare una dose dei vari gusti proposti da LevlUp: nel mio caso ho provato Cherry Lemonade e Watermelon Wave e devo confermare quanto detto prima, ossia che il Gaming Booster è davvero saporito in ogni gusto proposto. Ovviamente, la bevanda energizzante ha un suo scopo, ovvero quello di dare energia ai giocatori, permettendo loro di mettere in campo prestazioni durature ed evitare cali di concentrazione dovuti a stanchezza o perdita di liquidi.

Prestazioni superiori

Per testare l’effettiva utilità di LevlUp ho eseguito diverse sessioni di gameplay, alcune bevendo semplice acqua o altre bevande e altre utilizzando il Gaming Booster prima e durante le sessioni di gameplay. Con mio sommo stupore, posso affermare che utilizzando la bevanda ho ottenuto dei risultati nettamente superiori rispetto alle sessioni prive del beverono. La mia concentrazione e i miei riflessi in-game ne hanno giovato molto e no, non si tratta di alcun tipo di suggestione! Dato che parliamo di una bevanda a base di caffeina (ma povera di zuccheri), gli effetti della caffeina stessa si sono fatti sentire e le mie prestazioni ne hanno beneficiato. Ovviamente, non parliamo di una sostanza dopante, ci mancherebbe e dunque, bere LevlUp non vi garantirà di diventare giocatori più bravi… e ci mancherebbe pure! Pensiamo al prodotto come ad un energy drink, ma pensato esclusivamente per i videogiocatori, con tutti i benefici del caso e ingredienti di alta qualità.

LevlUp: ok, il prezzo è giusto!

Se pensiamo che una porzione di prodotto costa meno di 1 euro, allora la sensazione di trovarci davanti ad un prodotto estremamente accessibile è più che confermata. Il costo di una confezione da 320 grammi (che equivalgono a 40 porzioni) è pari a 39.99 euro e dunque, una singola confezione dura oltre un mese. Anche gli shaker sono abbastanza economici, mentre i blender a mio avvisto hanno un costo leggermente eccessivo. Inoltre, i vari bundle proposti sono davvero carini e vengono offerti ad un prezzo che ritengo abbastanza giusto. Parliamo dunque di un prodotto professionale, bello da vedere, gustoso e non nocivo, che però a mio avviso è destinato soprattutto ai videogiocatori competitivi o a coloro che passano tanto tempo davanti alla console o al PC. Se proprio volete togliervi lo sfizio, potete acquistare lo Starter Box Plus e provare LevlUp in tutti i suoi gusti, ma vi garantisco che dopo averlo provato non potrete che considerarlo un vero e proprio partner per le vostre sessioni di gaming, che siate Pro Player o giocatori amatoriali!

LevlUp è il Gaming Booster numero uno al mondo e finché non avremo l’occasione di provare la concorrenza, ciò che possiamo dire è che la bevanda è saporita, fa il suo dovere e ha un costo comunque contenuto. Se siete dei giocatori competitivi, LevlUp può diventare per voi un valido alleato! Ovviamente, questa recensione non presenta un voto, ma ci tenevamo molto a provarla e condividere con voi la nostra esperienza con questo beverone!