Bright Memory Infinite: nuovo trailer per il gioco

Nel corso della giornata odierna, Playism insieme a FYQD-Studio hanno pubblicato un nuovo trailer in occasione del Game Charging Night 2021 dedicato interamente a Bright Memory Infinite, sparatutto in prima persona action, in arrivo sugli scaffali dei negozi durante il 2021 su PC e Xbox Series X/S, mentre la versione PlayStation 5 arriverà in un secondo momento. La clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra nuovamente l’opera in azione con alcune spettacolari sequenze di gameplay.

Ecco la descrizione del gioco:

Bright Memory: Infinite è una nuovissima fusione fulminea dei generi sparatutto in prima persona e azione, creata da FYQD-Studio. Combina un’ampia varietà di competenze e abilità per scatenare abbaglianti attacchi combo. Il titolo è ambientato in una metropoli tentacolare e futuristica nell’anno 2036. Uno strano fenomeno per il quale gli scienziati non riescono a trovare alcuna spiegazione si è verificato nei cieli di tutto il mondo. La Supernatural Science Research Organization (SRO) ha inviato degli agenti in varie regioni per indagare su questo fenomeno. Ben presto si scopre che questi strani avvenimenti sono collegati a un mistero arcaico – una storia ancora sconosciuta di due mondi, che sta per venire alla luce…



Vi ricordiamo che tutti i possessori di Bright Memory, ossia il capitolo precedente, potranno effettuare l’upgrade gratuito ad Infinite.