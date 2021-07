Annunciato Surgeon Simulator 2 Access All Areas su Xbox One e Xbox Series X/S

Bossa Studios ha recentemente annunciato delle grandi novità in arrivo per gli amanti di Surgeon Simulator 2 Access All Areas, titolo disponibile in esclusiva sull‘Epic Games Store. Secondo quanto svelato dalla compagnia, il titolo vedrà finalmente il debutto delle versioni Xbox One, Xbox Series X/S e Steam nel corso della giornata del 2 Settembre 2021, dando modo di allargare il proprio bacino d’utenza, avvicinandosi soprattutto a quello console.

Sylvain Cornillon, Executive Producer presso Bossa Studios, ha dichiarato in un recente comunicato stampa:

Siamo davvero felici di portare Access All Areas a un nuovo pubblico di chirurghi in erba. Il team ha preso tutto quello che abbiamo imparato dal lancio per creare il simulatore di chirurgia più esilarante e ridicolo che possiamo immaginare. Abbiamo un sacco di sorprese in serbo, rimanete sintonizzati per saperne di più.



Inoltre, per coloro che non conoscessero la produzione, ecco una panoramica generale del titolo: