Space Jam New Legends: disponibile il controller wireless per Xbox a tema Tune Squad

Dopo l’annuncio dello scorso 23 giugno, è da oggi disponibile sul Microsoft Store l’attesa Special Edition dell’Xbox Wireless Controller ispirato alla Tune Squad di Space Jam New Legends, acquistabile al prezzo di 64,99 euro.

In attesa del lancio della pellicola “Space Jam: New Legends” (in arrivo nelle sale italiane il 23 settembre), Xbox e Warner Bros. si sono riuniti per celebrare il nuovo film, lanciando l’esclusivo controller, disponibile in quantità limitate, i cui colori e design sono ispirati al mondo dei Looney Tunes.

Il nuovo Xbox Wireless Controller ispirato a Space Jam è ideale per celebrare il ritorno dei Looney Tunes sul grande schermo. Le superfici scolpite, la geometria raffinata e le opzioni di condivisione avanzate del controller assicurano comfort e controllo, senza dimenticare la carica della batteria che dura fino a 40 ore di utilizzo. Può essere utilizzato su console, PC e smartphone.