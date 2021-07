Sam & Max This Time it’s Virtual: trailer di lancio

Arriva oggi, su Oculus Quest, Sam & Max This Time it’s Virtual, nuovo capitolo, in realtà virtuale, della celebre e ironica coppia tratta dai fumetti di Steve Purcell. Come fanno sapere gli sviluppatori di Happy Giant, il gioco sarà disponibile quando qui in Italia saranno le 19:00. Le versioni SteamVR e Viveport arriveranno a breve, quella su PSVR invece ad inizio 2022.

Questa la descrizione del gioco sullo store:

Sam è un cane con un cappello. Max è un coniglio nudo ipercinetico. Insieme, sono i Freelance Police, i famosi agenti intergalattici della giustizia applicata indiscriminatamente, ora protagonisti del loro ennesimo videogioco, Sam & Max: This Time It’s Virtual! Anche i malvagi schiaffeggiatori multimediali come Sam e Max potrebbero usare una mano, e questa volta stanno usando la magia incomprensibile della realtà virtuale per invitare il giocatore nel loro mondo fuori dal comune, per una furiosa giornata di uccisioni di mostri, percorsi a ostacoli, armi da fuoco scaricate responsabilmente e, naturalmente, salvare l’intero fottuto mondo.

Caratteristiche principali:

•Scopri gli orribili segreti socialmente rilevanti che si nascondono dietro, sotto e all’interno del parco a tema in decomposizione di Capitan Acquabear!

• Spingi te stesso per essere il migliore tra i migliori della media, nel ruolo di un cane e un coniglio nudo ti arringano e ti persuadono attraverso un assortimento sconcertante di sfide della Freelance Police Academy.

•Immersione così reale che puoi sentire il respiro di Sam sul tuo collo!

Qui sotto potete vedere il trailer di Sam & Max This Time it’s Virtual pubblicato per l’occasione da Big Sugar. Sempre per quanto riguarda l’universo di Sam & Max, vi ricordiamo che ad aprile era arrivata la Collector’s Edition di Sam & Max Save The World.