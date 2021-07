NEO The World Ends With You Anteprima: le ultime novità da Square Enix

NEO The World Ends With You (QUI per il nostro provato) è il prossimo action-RPG in arrivo dalle fucine di casa Square Enix, nonché seguito dell’apprezzabile The World Ends With You. Non è un segreto che il nuovo GDR nato dalla solida collaborazione tra la casa nipponica e i team di Jupiter ed h.a.n.d stia interessando ad un pubblico sempre più ampio, merito soprattutto della serie The World Ends With You The Animation che servirà da ponte all’atteso seguito per tutti coloro che vorranno approcciarsi all’avventura dei Wicked Twister.

In dirittura d’arrivo il 27 luglio su Nintendo Switch e PlayStation 4 (e in un secondo momento anche su PC), NEO ha sfoggiato in più occasioni un retaggio artistico davvero promettente, avvalorato dai talenti di Tetsuya Nomura e Gen Kobayashi e rafforzato da una colonna sonora incredibilmente gustosa, rappresentando in toto una conseguente evoluzione dello stile esibito con il primo capitolo. Grazie soprattutto a del materiale stampa gentilmente fornitoci da Square Enix, abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente il titolo con nuove informazioni che svelano ulteriori dettagli su trama, personaggi e gameplay, fornendo qualche risposta utile su alcuni quesiti che ci siamo posti in ben altre occasioni. Analizzato tutto il materiale gentilmente offertoci, noi di Gamesvillage vogliamo parlarvi nuovamente dell’atteso seguito di TWEWY.

NEO The World Ends With You: l’ombra di Coco Atarashi!

Come abbiamo specificato più volte, NEO The World Ends With You seguirà gli eventi dell’adattamento animato di TWEWY, il quale però non tratta i contenuti dell’edizione Final Remix disponibile su Nintendo Switch. Ciò vuol dire che chi ha seguito la serie animata non conoscerà l’episodio “A New Day“, il quale aggiunge una porzione di storia extra al GDR di Square Enix. Pertanto sarà necessario capire se l’imminente sequel racconterà o meno le vicende di tale contenuto. Sebbene l’episodio extra menzionato poc’anzi non sia stato ritenuto di buon grado da alcuni fan del gioco, esso ha avuto il ruolo di teaser per quello che poi sarebbe diventato – e diventerà – NEO The World Ends With You. Fatta questa promessa, nel materiale esclusivo fornitoci da Square Enix abbiamo approfondito alcuni dei personaggi che faranno la loro apparizione nell’avventura con protagonista Rindo Kanade (QUI per recuperare il nostro primo approfondimento sui personaggi). Tra questi, spicca la figura di Coco Atarashi, una shinigami di Shibuya. Coloro che hanno avuto modo di recuperare il predecessore su Nintendo Switch la riconosceranno per il suo ruolo quasi da protagonista in “A New Day”. Infatti, la graziosa ragazzina ha accompagnato Neku e Beat nel primo capitolo in un nuovo gioco dei mietitori, supportandoli come meglio poteva nelle situazioni più disparate. Nella versione originale del GDR non è mai apparsa, se non nominata in qualche frangente attraverso le parole di Shiki, tuttavia la troviamo nelle versioni Solo e Live Remix: la prima fu un porting per smartphone, l’altra invece un videogioco social network. In entrambe le versioni, la carinissima Coco ha avuto il ruolo di venditrice di microtransazioni e guida, un’apparizione alquanto marginale a cui finalmente verrà resa giustizia.

Perché dietro ad un aspetto così innocente, si cela in realtà un carattere ambiguo, manipolatore, capace di ingannare il prossimo per divertimento. Basti pensare a come abbia soggiogato Neku e Beat e come la sua vera natura sia fuoriuscita una volta smascherata dal buon Hanekoma. Tuttavia, in NEO possiamo notare un design completamente diverso da quello originale: Coco è cresciuta, risalta un aspetto puro, gentile, una candida donzella per niente temibile se vogliamo nascondere le sue ali da shinigami. La sua estetica è meno rozza rispetto al passato, e la corona floreale che adorna il suo capo sfoggia un’eleganza pura davvero notevole. La mietitrice dagli occhi color cielo preferisce passare il tempo ad Harajuku e qualche volta si concede qualche gita al di fuori di Shibuya, e nonostante le sue delicate apparenze è molto abile nell’arte dell’inganno, ma si ritiene alquanto leale con i suoi amici. Per Coco abbiamo un design completamente rinnovato, capace di mascherare con cura quel suo macabro lato, e sarà curioso scoprire come questa docile ragazza agirà nei confronti dei Wicked Twister.

Abbiamo avuto modo di scoprire altri personaggi secondari che faranno la loro apparizione nel gioco, tra cui Eiji Oji, un influencer dall’immensa popolarità. Nel primo capitolo fu proprio grazie a lui che si sono diffuse le spille rosse che hanno condizionato le menti dei cittadini di Shibuya Realground, considerando soprattutto gli effetti che queste piccole decorazioni hanno avuto sull’apparizione dei Rumori (Noise), o come abbiano condizionato la forza e piegato il volere di alcuni shinigami. Anche l’affascinante Oji, che risalta un’aspetto quasi cavalleresco, torna nel seguito di TWEWY, polarizzando su di sé l’attenzione di un pubblico più giovane. Tra le figure inedite conosciamo Eiru, uno streamer molto popolare grazie alla sua voce molto acuta, decisamente apprezzata da coloro che lo seguono.

Infine troviamo Ken Doi, un aspirante cuoco dominato dalla passione per il curry, il cui sogno è quello di aprire un nuovo ristorante completamente dedicato al suo amore per la miscela di spezie indiana. Poi vi è Ryoji, un tuttofare di Shibuya capace di portare a termine qualsiasi compito affidatogli, il quale si avvale di un forte sesto senso. Insomma, il cast di personaggi secondari si espande ulteriormente, con dei redesign di alcune identità già note ai fan di The World Ends With You. Tuttavia le informazioni divulgate da Square Enix forniscono ulteriori dettagli sulla trama principale del seguito, lasciandoci intuire l’arrivo imminente di un cataclisma atto a sconvolgere Shibuya Undreground., che dovrà temere una fine simile a quella che ha spazzato completamente Shinjuku UG.

Le novità del gameplay!

Nel nostro ultimo provato abbiamo puntualizzato sul fatto che il sistema di combattimento di NEO The World Ends With You fosse alquanto limitato. Sia chiaro, le fasi iniziali spesso e volentieri non propongono sin da subito una forma completa del combat system di un gioco, e siamo felici nel sapere che in NEO il party si espanderà fino a sei personaggi, offrendo così maggiori opzioni offensive in battaglia. Infatti durante la storia diversi personaggi si uniranno alla squadra di Rindo, aggiungendo così i tanto desiderati slot per le spille utilizzabili in battaglia. In questo modo, a nostro parere, vengono migliorati i ritmi dei combattimenti, schernendo quei attimi d’attesa che intercorrono tra un cooldown all’altro. Successivamente tutto ciò potrà essere impiegato in una combinazione di attacchi psichici capaci di stanare anche gli avversari più temibili, lasciando al giocatore la possibilità di adottare una strategia ben pianificata durante il combattimento.

Per quanto concerne le spille, oltre a definirne la vasta varietà – che abbiamo potuto appurare nella demo -, viene approfondito il sistema di progressione legato a questi oggetti speciali. Come abbiamo potuto vedere nel nostro scorso provato, le spille vantano di una propria crescita a base di punti esperienza guadagnati durante i combattimenti contro i Rumori, ed una volta raggiunto un determinato limite, queste potranno evolversi in nuove spille per giunta più potenti, fornendo dunque un apporto migliore alla nostra potenza d’attacco. Ma ciò che conta è saper realizzare una combinazione di spille capace di attivare degli effetti bonus, i cui requisiti possono persino richiedere ben sei spille. Queste permettono di usufruire di abilità speciali che coinvolgono uno o più membri del party, ma le più importanti sono quelle che vengono definite come “Uber“, le quali hanno un livello di potenza più elevato. Come viene specificato dagli sviluppatori, inizialmente ne potremo equipaggiare soltanto una, ma riscuotendo le succose ricompense del social network interno al gioco, avremo la possibilità di utilizzarne una quantità maggiore contemporaneamente. Infine ci vengono svelate tre spille. La prima, “In the Snipeline” che permette all’utilizzatore di sparare missili multipli ed a ricerca sui nemici. La seconda, “Heartful Hot Dog” evoca una barriera capace di nullificare gli attacchi subiti, similarmente al Protect che troviamo in Final Fantasy o Kingdom Hearts. L’ultima, Raven, scaglia una sequela di boomerang su Rumori, per poi farli tornare tra le mani del proprietario.

Infine ci vengono svelate altri due elementi dell’action-rpg. Il primo è un sistema di imprinting, una meccanica il cui scopo è quello di sfruttare delle parole chiave trovate attraverso lo Scan per influenzare le azioni dei cittadini. Scoprendo dunque i pensieri delle persone, il giocatore può raccogliere delle parole chiave e unirle tra loro per influenzare le menti dei cittadini di Shibuya, risolvendo così alcuni dei rompicapi che ci verranno proposti durante l’avventura. Le side-quest invece, oltre a non essere correlate alle missioni imposte dal gioco dei mietitori, possono offrirci delle succulenti novità al loro completamento grazie al Social Network, il quale premierà ogni richiesta soddisfatta. Le secondarie ci vedranno interagire con vari personaggi o membri di altre fazioni, facendoci guadagnare addirittura dei preziosi benefici. Insomma, le ultime novità dettagliate da Square Enix non solo dissipano alcuni nostri dubbi riguardo al sistema di combattimento, ma ci rassicurano sulla mole di attività da portare a termine durante la storia, la cui progressione ci ricompenserà a dovere. Anche il sistema delle spille appare più profondo rispetto a quanto intravisto nella demo, e non vediamo l’ora di scoprire quali letali combinazioni potremo attuare in battaglia.

Data d’uscita: 27 luglio 2021

Piattaforme: PS4, PC, Nintendo Switch

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Le ultime novità comunicate da Square Enix risollevano (seppur di poco) le nostre aspettative nei confronti dell’action-rpg in dirittura d’arrivo il 27 luglio. Con il sistema delle spille maggiormente approfondito, il combat system pare guadagnare qualche punto a suo favore, facendoci ricredere un po’ sulle sue possibilità, che nella demo risultavano piuttosto limitate. Come un buon seguito che si rispetti, il rinnovato cast dei personaggi sembra essere promettente, e non vediamo sinceramente l’ora di poter affrontare un nuovo gioco dei demoni.