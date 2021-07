Rainbow Six Extraction: il nuovo video è su Lion

Ubisoft continua a far uscire video sugli operatori che saranno disponibili in Rainbow Six Extraction. Dopo Ela, Alibi e Sledge è oggi il turno di Lion.

Il video del format “Conosciamo gli operatori” fa sapere che Lion guarda sempre al quadro più ampio, grazie al suo drone EE-ONE-D. Rileva tutti gli achei in movimento nell’area, e la squadra può vedere il nemico anche attraverso le pareti.

Come scritto nella pagina del personaggio sul sito ufficiale del gioco:

Lion ha guidato l’assalto per contenere il focolaio originario nel New Mexico. Il suo background come specialista CBRN lo rende essenziale nelle operazioni per combattere questa nuova crisi. Il comando di R6 ha capito subito che la sua abilità con il drone EE-ONE-D sarebbe stata vitale per combattere gli archei e supportare i suoi compagni di squadra.

Abilità:

Rileva tutti i nemici in movimento in un’area per una durata media, richiede una ricarica dopo ogni utilizzo.

ARMI: V308

Il V308 è un fucile d’assalto disponibile all’inizio del gioco. Puoi sbloccare armi aggiuntive attraverso i progressi.

Lasciandovi al filmato di Lion qui sotto vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia e PC.