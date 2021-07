I fan della serie Yakuza saranno sicuramente impazienti di mettere le mani sul sequel dello spin-off Lost Judgment. Stasera, per sfamare la sua fan base, il titolo si è mostrato in un nuovo gameplay trailer, durante il quale si è vista un’anteprima dei minigiochi che ci attendono, qualche scena sul combat-system e su come il personaggio potrà interagire con l’ambiente circostante.

Lost Judgment di Ryu Ga Gotoku Studio arriverà il 24 settembre 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5.