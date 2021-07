Superbrothers e Pine Scented hanno svelato qualche dettaglio su JETT: The Far Shore durante lo State of Play di Sony tramite un filmato incentrato sul gameplay del titolo. A detta degli sviluppatori, il gioco sarà un’avventura narrativa dal taglio cinematico.

JETT: The Far Shore è in arrivo entro la fine di quest’anno su PlayStation 4 e PlayStation 5 e, in calce alla notizia, troverete il gameplay di riferimento.