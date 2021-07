Tribes of Midgard annunciata la Season 1 allo State of Play

Durante lo State of Play, Sony e Norsfell hanno presentato un nuovo trailer per la Season 1 di Tribes of Midgard, il nuovo action RPG di casa Narsfell pronto ad arrivare sulle console della famiglia PlayStation.

Il trailer si è soffermato su alcuni degli aspetti principali di questa prima stagione del titolo, intitolata The Wolf Saga. Qualche informazione in più è stata rivelata sul sistema delle classi, andando a presentare e ad approfondire, in particolare, quella del Ranger, ed è stato inoltre rivelato qualche dettaglio in più sul sistema di Rune del gioco.

Ultimo, ma non per importanza, il trailer ci ha svelato anche qualcosa sulle quest della saga, che saranno ovviamente parte fondamentale del titolo. Allora, siete pronti per scoprire The Wolf Saga? La prima stagione di Tribes of Midgard aspetta solo voi!