Sifu: nuovo trailer gameplay dallo State of Play

Lo State of Play è una miniera di nuovi trailer per alcuni dei titoli più interessanti del panorama Sony, e non è certo passato inosservato quello, violentissimo e adranalinico, di Sifu. Il picchiaduro di casa Sloclap che è pronto a portarci nel mondo del kung-fu, facendoci controllare un feroce combattente pronto a tutto pur di ottenere la vittoria in ogni suo scontro.

Sifu vuole stupire tutti, grazie ai suoi movimenti estremamente fluidi e a un intirgante mix di kung-fu e parkour, in combattimenti senza esclusione di colpi che ci vedranno impegnati in movimenti agilissimi al limite delle capacità umane.

Un trailer gameplay che ci stupisce e ci soddisfa, in attesa di poterci imbarcare nel viaggio di vendetta del nostro protagonista. Purtroppo però bisognerà aspettare un pochino di più del previsto. Il titolo arriverà all’inizio del 2022 e non più, come precedentemente annunciato, nel 2021.