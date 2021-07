Death Stranding Director’s Cut: ecco la data d’uscita dallo State of Play

Per tutti i fan di Hideo Kojima arrivano buonissime notizie dallo State of Play, dove l’ultima creatura del geniale game designer giapponese ha svelato la sua data d’uscita. Proprio così, perché Death Stranding Director’s Cut, la versione rimasterizzata e ottimizzata per PlayStation 5 dell’ultimo capolavoro targato Kojima Productions arriverà il 24 settembre 2021.

Il trailer mostrato durante l’evento PlayStation, che tra l’altro annuncia l’apertura dei pre-order per il titolo, ci ha anche svelato dei miglioramenti al sistema di combattimento e agli scontri fisici, così come al range delle armi da fuoco. Insomma, una bella revisione per il titolo di Kojima, pronto a sorprendere di nuovo, anche su console next-gen.

Insomma, siete pronti? L’arrivo della Director’s Cut di Death Stranding è proprio dietro l’angolo!