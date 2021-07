Deathloop: lungo filmato gameplay allo State of Play

Deathloop si prende una corposa parte dello State of Play. L’atteso sparatutto di Arkane Studios, pubblicato da Bethesda Softworks si mostra infatti, come precedentemente annunciato, con una lunga fase gameplay di quasi 10 minuti commentata dagli sviluppatori, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

Vagare furtivamente sui tetti o sfrecciare per le strade di Blackreef sotto una pioggia di proiettili. Trovare un ingresso nascosto o irrompere dalla porta principale. Ci sono molti modi per raggiungere i tuoi obiettivi in ​​DEATHLOOP. Il nostro obiettivo in questo sguardo esteso al gioco è il visionario Aleksis “The Wolf” Dorsey. Guarda Colt infiltrarsi nella sua ben sorvegliata festa notturna e abbatterlo!

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che i gioco sarà disponibile su PlayStation 5 e PC il 14 settembre 2021.