Death Stranding Director’s Cut Anteprima: l’esperienza definitiva di Sam Porter Bridges

Durante lo State of Play, noi giocatori abbiamo visto diverse produzioni che nel bene o nel male, ci hanno intrattenuto per tutta la durata della livestream. Tra un Lost Judgment e un Deathloop in ottima forma, ha fatto la sua comparsa in maniera sorprendente anche Death Stranding Director’s Cut, di cui abbiamo tanti dettagli tra le mani grazie ad un nuovo trailer mostrato proprio durante lo showcase tenuto in piedi da Sony Interactive Entertainment. Questa edizione si presenta come quella definitiva per chi vuole avventurarsi per la prima volta nel mondo di Death Stranding, o magari, anche per coloro che decideranno di sviscerare la produzione per una seconda volta, proprio per vedere in prima persona i contenuti tagliati dalla versione originaria targata Kojima Production. Il buon Hideo propone delle nuove aggiunte, come ad esempio missioni della storia aggiuntive, miglioramenti al combat-system, nuovi nemici, nuove armi e tanto altro ancora. Insomma, agli occhi degli amanti del gioco, questa sembrerebbe esserne proprio la versione definitiva, ma adesso è tempo di vedere ciò che è stato mostrato durante lo State of Play in questa nostra anteprima.

Death Stranding Director’s Cut: Sam ritorna su PlayStation 5

Da quanto si è visto allo State of Play, sembrerebbe che Sony Interactive Entertainment insieme a Kojima Production abbiano pensato in grande per offrire l’esperienza più completa dell’avventura di Sam Porter Bridges. Oramai la storia di Death Stranding la sapete già, e sulle pagine del sito abbiamo sviscerato in ogni minimo dettaglio il gioco con approfondimenti, recensioni e non solo. Questa Director’s Cut però porta con sé delle aggiunte veramente interessanti, incominciando dalle nuove missioni storia. Dato che non si sanno i particolari di questi incarichi, sembrerebbe che quest’ultimi espandano ulteriormente la storia del gioco, anche se, con ogni probabilità, la trama principale dovrebbe rimanerne intatta. Però, da quanto si è visto nel video in questione, sembrerebbe scontata la presenza di una nuova fazione e difatti, si vedono dei soldati con delle uniformi mai visti prima d’ora e questo ci fa sorgere qualche dubbio: Chi sono? Cosa vogliono? Come si collegheranno con Sam Porter Bridges? Quindi, non abbiamo idea di che ruolo avranno all’interno del gioco e se cambieranno le carte in tavola sulla narrazione e nei confronti della missione di Sam. Non è un caso che un autore di una determinata opera possa apportare alcuni accorgimenti, un esempio lampante è il manga legato ad Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), dove l’ultimo capitolo incentrato sui giganti è cambiato drasticamente in base alla decisione presa da Hajime Isayama.

Un’altra menzione da fare e che si tratta in ogni caso di una remastered per PlayStation 5, quindi i giocatori potranno beneficare delle migliorie del caso in modo tale da spingere al massimo frame rate e risoluzione (parliamo di 4K e 60 fps) che, per un gioco del genere, sicuramente PS5 non dovrebbe fare troppa fatica a far girare degnamente. Inoltre, grazie ad alcune informazioni rivelate dal PlayStation Blog, Death Stranding Director’s Cut su PlayStation 5 potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro per tutti coloro che possiedono già la versione PlayStation 4 del gioco originale con tanto di supporto del cross save. Come se non bastasse, sembrerebbe che la Director’s Cut metta a disposizione dell’utente nuove ed entusiasmanti battaglie inedite e con ogni probabilità, questo vorrà dire che ci saranno molte più sequenze contro le Creature Arenate (CA).

Death Stranding Director’s Cut: miglioramenti alle meccaniche di gioco

Uno dei focus principali della Death Stranding Director’s Cut è una rifinitura quasi totale delle meccaniche di gioco, infatti, Kojima Production ha apportato dei miglioramenti alla formula per quanto concerne il combat-system, grazie al quale è stato ampiamente rimodellato tramite l’introduzione di alcune mosse melee speciali, migliorando ulteriormente gli scontri corpo a corpo contro i nemici come i Muli o i Mercenari. Non sappiamo se tali miglioramenti in casa Kojima Production abbiano avuto degli effetti così drastici nel sistema di combattimento, ma tutto quello che abbiamo visto è sicuramente un miglioramento rispetto a quanto giocato in passato, che farà certamente piacere a chi ha storto il naso giocando la versione PS4. Un’altra aggiunta decisamente interessante riguarda la Maser Gun. Quest’ultima sparerà un raggio elettrico che intrappolerà e stordirà i nostri nemici, favorendoci in numerosi scontri quando verremo beccati durante le nostre ordinarie consegne da bravo fattorino.

In più, il giocatore potrà avere a disposizione anche una mitragliatrice fissa, che permetterà di far fuori i vostri nemici. Va ricordato però che in Death Strading, quando si uccidono delle persone in carne e ossa si creano delle voragini e dunque, presumiamo che questa aggiunta preveda l’utilizzo di proiettili non letali per far fuori i nostri nemici senza ucciderli. Inoltre, per familiarizzare con il nostro equipaggiamento, Kojima Production ha pensato bene di introdurre in questa Death Stranding Director’s Cut un poligono di tiro e, magari, quest’ultimo potrebbe avere qualche sorta di punteggio, con tanto di sincronizzazione dei nostri risultati con quelli dei nostri amici, in modo tale da confrontarli per vedere chi abbia conseguito il punteggio migliore. Se pensate che i nuovi contenuti siano finiti qua, beh, vi sbagliate di grosso: in questa edizione del gioco sarà introdotta anche una catapulta, che lancerà pacchi e rifornimenti in una parte X della mappa. Ora, non sappiamo se l’azione avverrà in maniera automatica o sarà il giocatore a scegliere dove direzionare il carico, ed è per questo che non sappiamo esattamente come migliorerà le nostre spedizioni.

Tanti, ma tanti contenuti extra!

Dopo avervi parlato dei diversi contenuti aggiuntivi, nello State of Play sono stati anche mostrati altri oggetti che potrà sfruttare l’utente a proprio vantaggio, come il supporto all’esoscheletro e un robot che, oltre a trasportare del carico, sarà utilizzabile anche come veicolo per farci fare un bel viaggetto senza consumare ulteriore stamina. Inoltre, per riuscire a muoverci all’interno del mondo di gioco con estrema rapidità (ci vengono in mente le consegne che richiedono un tempo limitato per riuscire ad ottenere il massimo punteggio), ci verranno messe a disposizione delle rampe di lancio che, con ogni probabilità, potranno essere costruite alla vecchia maniera, ossia tramite l’impiego del C.C.P. Una cosa che non mi sarei mai aspettato però, considerando la natura di Death Stranding, è la possibilità di fare delle vere e proprie gare automobilistiche. Si, avete capito bene! Death Stranding Director’s Cut propone il Circuito Fragile, il quale vi permetterà di sfrecciare sul vostro bolide nei diversi tracciati resi disponibili. Da quello che si evince, sembrerebbe che si tratti di una sorta di gara a tempo, dato che vediamo su schermo un’altra macchina “fantasma”. Non vi aspettate però una qualche modalità multiplayer o che tutto d’un tratto l’opera diventi un gioco racing-game, dato che non sarà possibile sfidarsi con altri player.

Senza troppi giri di parole, questa versione dedicata al gioco si prospetta davvero mastodontica e in grado di allungare e non di poco la longevità del titolo. Come ho già detto in diverse occasioni, Death Stranding va assolutamente acquistato, giocato e capito, poiché vi ritroverete di fronte ad un’opera che non vedrete da nessun’altra parte. Consiglio spassionato: prendetelo senza pensarci due volte e non ascoltate chi, come altri, ha criticato il gioco innumerevoli volte etichettandolo con un “è solo un simulatore di pacchi per Amazon”.

Data d’uscita: 24 settembre 2021

Piattaforme: PlayStation 5

Sviluppatore: Kojima Productions

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Death Stranding Director’s Cut pensa possa definirsi come l’esperienza più completa che vi verrà offerta ora come ora. Riprendere i panni di Sam Porter Bridges e ricostruire l’America, ha più peso con questa Director’s Cut, grazie all’introduzione di diversi contenuti inediti e tagliati dalla versione originaria, come la presenza delle nuove missioni e altre aggiunte in game. Poi, anche perché su PlayStation 5, il giocatore potrà sfruttare tutti i benefici in ambito di risoluzione e framerate con la possibilità di effettuare l’upgrade dalla versione old a next-gen solamente con €10 in più. Insomma, Death Stranding Director’s Cut sarà disponibile su PlayStation 5 dal 24 Settembre 2021, e speriamo di saperne maggiormente su questa edizione imperdibile per chi ha amato l’avventura di Sam Porter Bridges ma anche per chi vuole affacciarsi al titolo per la prima volta.