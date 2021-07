Sonic Colors Ultimate: nuovo trailer mostra i miglioramenti in dettaglio

È il momento di rivisitare il passato con un nuovo remaster, Sonic Colors Ultimate. Il gioco rivisita il titolo originale del 2010 (in particolare, la versione Wii di quel titolo), e Sega ha messo in mostra, non poco, pezzi di esso che portano al rilascio entro la fine dell’anno. Ora è disponibile una più completa visione di quali miglioramenti ci sono.

Il nuovo trailer, che potete vedere per intero qui sotto in calce, è intitolato HD Updates Spotlight. Lì vediamo la versione Ultimate fianco a fianco con la versione originale per dare un’idea di quanto sia grande questo salto tecnologico. Elenca anche i vari miglioramenti, come la risoluzione 4K e 60 FPS (non è ancora chiaro a cosa mirino con la versione Switch), una nuova modalità in cui gareggi contro Metal Sonic per dei premi, oggetti per la personalizzazione di Sonic e una colonna sonora remixata.

Infine, GamesVillage vi consiglia di leggere il nostro editoriale sul trentennale del riccio più famoso del mondo! ricordandovi, infine, che Sonic Colors Ultimate verrà pubblicato il 17 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.