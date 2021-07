Baldur’s Gate 3: il prossimo aggiornamento conterrà grossi cambiamenti e miglioramenti

Dopo la “mazzata” di Larian Studios rispetto all’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3, il talentuoso team ha voluto in queste ore dettagliare un minimo il prossimo corposo aggiornamento della riuscita produzione RPG, di come tale update andrà ad espandere “l’ampiezza e la profondità” del titolo.

Arriverà la prossima settimana e la Patch 5 porterà con sé meccaniche game-changing, tonnellate di miglioramenti tra combattimento e IA, aggiornamenti grafici ad armi e cinematiche, un maggio focus al gioco di ruolo e altro ancora.

L’intera patch note verrà pubblicata soltanto il 13 luglio, ma qui sotto potete avere un assaggio di ciò che cambierà con la pubblicazione dell’update, informandovi inoltre che Larian ha parlato di un “serio power-up” per l’IA, rendendo i nemici più intelligenti e più pieni di risorse rispetto a prima, i quali collaboreranno maggiormente tra loro.

In attesa della patch completa, leggetevi questi enormi cambiamenti in arrivo per Baldur’s Gate 3, per ora.

Sistema attivo della schivata Durante i tiri di abilità, piuttosto che lasciarti in balia degli RNG durante tiri di abilità, nella patch 5 abbiamo assicurato che i giocatori ora abbiano molto più controllo. Schivata Attiva dà ai giocatori la possibilità di far oscillare le probabilità a loro favore applicando incantesimi e bonus per le loro schivate. Inoltre, i giocatori possono ora vedere i loro modificatori e gli effetti di stato avvengono direttamente all’interno dell’interfaccia utente, piuttosto che essere calcolati in background.