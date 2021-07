Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: pubblicata la patch 1.0.3

Capcom ha lanciato una nuova patch per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, l’uscita principale per Nintendo Switch di questa settimana. Il titolo è il seguito del gioco originale uscito per 3DS nel 2016. . L’aggiornamento 1.0.3, ha una dimensione di circa 500 MB, e include alcune modifiche e correzioni di bug minori. Trovate le note complete sul sito Web ufficiale di Monster Hunter. Di seguito una panoramica della patch:

Principali aggiunte/modifiche

Accesso ai contenuti del Deluxe Kit, nonché ai contenuti aggiuntivi come il bonus pre-ordine.

Correzioni di bug / Varie

I tempi di caricamento sono stati ridotti (questa correzione è già stata applicata alla versione di prova). Inoltre Sono state apportate correzioni di bug minori.

Storia

Un legame che ha il potere di distruggere il mondo. Quando le ali si dispiegheranno, una catastrofe si abbatterà sulla terra. La tua vita non sarà più la stessa dopo il fatidico incontro con il leggendario Rathalos.

È la notte di un festival a Mahana, il villaggio centrale dell’isola di Hakolo. I Rathalos di tutto il mondo stanno svanendo. Sei il nipote di Red, il cui Monstie era il Ratha guardiano, il venerato protettore dell’isola di Hakolo. Quando decidi di fare esperienza come Rider, incontri Ena, una ragazza wyverniana che un tempo conosceva Red. Per proteggere l’uovo che il Ratha guardiano le ha affidato, decidete di lasciare l’isola insieme. Una serie di strani eventi iniziano a verificarsi all’improvviso. Mentre cerchi di capire cosa sta causando queste anomalie ambientali, l’uovo finalmente si schiude. Nasce un Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare.

Capcom ha anche annunciato che distribuirà un Launch Starter Pack per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Include Potion x10, Gathering Charm x3, Lucky Charm x3, Mahana Dunker x10. Per ottenere il pacchetto, dovrai scaricare la versione 1.0.3. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.