Knockout City: pubblicate le note della patch 1.4 per Switch

I giocatori di Knockout City su Nintendo Switch ora possono scaricare la ver. 1.4 di Knockout City, resa disponibile da Ea e Velan Studios. Sebbene l’aggiornamento includa in gran parte correzioni di bug, è stato implementato un nuovo Hero Bonus, il Matchmaking e il pop-up Abbandona la partita. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

: ora il gioco invia maggiori informazioni sulla sua connessione a più regioni, in modo che i nostri server possano impiegare meno tempo per trovare la regione migliore. Il pop-up Abbandona la partita è stato aggiornato: ora informa i giocatori che abbandonando la partita perderanno le ricompense e riceveranno una penalità.

Con l’intenso brivido della competizione, l’umorismo e l’assurdità che si trovano solo nel dodge ball, Knockout City sfida i dodge brawlers in un’esperienza di gioco frenetica e ricca di uno stile unico. I giocatori di Knockout City scopriranno ambienti interattivi mentre si affrontano attraverso cinque mappe multiplayer piene di azione e sei diversi tipi di palla. I giocatori possono anche appallottolarsi e diventare un’arma da far lanciare ai compagni di squadra in partite frenetiche. Grazie al cross-play e al cross-progression possono unirsi fino a 32 amici per formare crew e persino passare da una piattaforma all’altra mantenendo i progressi intatti, così da sconfiggere le squadre rivali ed essere incoronati il migliori. I personaggi e le crew sono altamente personalizzabili, e i giocatori possono sfoggiare il loro aspetto unico e alla moda, grazie a centinaia di oggetti cosmetici e livelli di progressione tra cui abiti, acconciature, alianti, provocazioni, effetti KO e altro ancora. Knockout City è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (tramite Origin, Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch, oltre che su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.