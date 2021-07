The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: nuovi dettagli per Zin, Fie e Shizuna

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki promette l’inizio di un nuovo capitolo in Zemuria, ma ciò non significa che gli eroi delle voci precedenti non appariranno. Come anticipato nell’ultimo trailer, Zin Vathek di The Legend of Heroes: Trails in the Sky e Fie Claussel di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel saranno nel gioco. Falcom ha pubblicato nuovi dettagli e screenshot.

Conosciuto per le sue potenti arti marziali e le sue dimensioni immense, Zin guida la Calvard Bracer Guild. Ora è semi-classe S e veglia sulla spadaccina Elaine. Come spadaccino di grado B con l’Imperial Bracer Guild, Fie si reca a Calvard per aiutare con il numero di problemi che emergono nel Calvard. Ha anche molte interazioni con Elaine, ma quando si tratta di combattere, la sua abilità è chiamata Jaeger. Il più interessante è il nuovo personaggio Shizuna Rem Misurugi. Come tenente del gruppo di samurai Ikaruga, conosciuta come la Divina Lama d’Argento brandisce un odachi nero. Sebbene il suo stile sia simile a Eight Leaves One Blade (utilizzato da Rean Schwarzer, Anelace Elfead e Cassius Bright). Resta da vedere quale ruolo avrà nel viaggio di Van e Agnes.

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà il 30 settembre per PlayStation 4 in Giappone. In seguito arriverà anche su PlayStation 5.