Hot Wheels Unleashed: trailer mostra nuovi modellini e tracciati personalizzabili

Hot Wheels Unleashed, ultimo titolo di Milestone, è in arrivo a settembre e durante la giornata di ieri si è mostrato in un nuovissimo ed accattivante gameplay trailer. Il video in questione ha mostrato diversi aspetti del gioco, a partire dalla personalizzazione dei tracciati fino ad arrivare alle corse vere e proprie.

Noi di GamesVillage abbiamo già provato Hot Wheels Unleashed in anteprima (qui per approfondire), il quale ci è parso un titolo ambizioso e veloce, nonché fedele ai prodotti del marchio Hot Wheels in modo particolare. In definitiva, sembrerebbe essere un valido racing game arcade che offre sfide in multiplayer, oltre alla campagna in singolo.

Tornando al nuovo gameplay trailer, possiamo affermare che si è incentrato principalmente sulla costruzione dei tracciati. La feature “Track Builder“, infatti, risulta essere la caratteristica rilevante del titolo, oltre che a costituire un chiaro riferimento al marchio iconico. Track Builder permetterà ai giocatori di imparare a progettare piste complesse dall’emblematico colore arancione (che sarà comunque modificabile). Esse potranno curvarsi ed allungarsi secondo le necessità del giocatore e, per ogni tracciato, sarà altresì possibile posizionare qualsiasi tipo di ostacolo o trappola.

Il processo di progettazione dei tracciati avverrà partendo dalla scelta dell’ambientazione di background. Una di queste sarà rappresentata dalla Track Room, realizzata con l’obiettivo di fornire un livello ideale su cui poter mostrare tutte le potenzialità della Track Builder.

Le ambientazioni saranno un elemento molto importante, in quanto qualsiasi oggetto o area potranno essere implementati nell’andamento della pista, rendendo il tutto maggiormente dinamico. Le tracce realizzate, inoltre, potranno essere traslate sui livelli successivi grazie ai venti moduli Track Builder disponibili nel titolo. Nel trailer abbiamo potuto osservare i seguenti moduli: T-Rex Escape, Spider Ambush e Hungry Cobra.

Il trailer in questione ha anche svelato sette dei sessanta modelli automobilistici disponibili in Hot Wheels Unleashed, il quale diverrà disponibile a partire dal 30 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).