Archetype Arcadia: annunciata la data di uscita in Giappone

Il publisher Kemco e la software house Water Phoenix hanno annunciato ufficialmente la data di uscita della nuovissima visual novel Archetype Arcadia, gioco che sarà ambientato in un mondo post-apocalittico (era stato già precedentemente annunciato con il titolo di Shuumatsu Senki 0.1).

Il titolo narra le vicende di un mondo in rovina, colpito da quella che potrebbe sembrare l’ennesima malattia. L’infezione in questione, però, risulta estremamente anomala. Essa prende il nome di Pekatomania, la quale si imbatte in coloro ancora vittime del peccato originale. Il malanno si manifesta tramite atti di autolesionismo e altre azioni estreme compiute dall’indisposto, riuscendo ad affrontare, quindi, temi decisamente delicati.

Il compito del protagonista Rust sarà quello di salvare la sorella, Christine, anch’essa colpita dalla Pekatomania, tramite la gestione di dialoghi con scelte multiple, le quali potranno far prendere al personaggio con cui si interagisce una determinata posizione: speranza, lutto, gioia, tradimento e, addirittura, morte inevitabile. Ciò, in ogni caso, non basterà a Rust per salvare Christine.

La metodologia più efficace da adottare per poter curare la sorella, sarà quella di addentrarsi un gioco competitivo online, chiamato Archetype Arcadia, l’unico mezzo efficace al 100% per bloccare l’avanzamento della malattia. Questa visual novel romanzata dispone di un voice over che coprirà l’intero sviluppo narrativo del gioco ed è completamente doppiato in giapponese.

Archetype Arcadia (di cui è disponibile anche il sito ufficiale di Kemco), in definitiva, uscirà in Giappone il 21 ottobre 2021 per Playstation 5 (solo in versione digitale), PlayStation 4 e Nintendo Switch, per le quali uscirà in formato fisico. Il prezzo di lancio del gioco fisico sarà pari a 4,400 yen, al contrario, per effettuare il download potrà essere corrisposta una cifra di 3,980 yen.