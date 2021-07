Genshin Impact: nuove modifiche per Sayu e Yoimiya, rumor

L’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact dovrebbe arrivare molto presto e miHoYo sta apportando alcune modifiche significative ad alcuni dei personaggi in arrivo nel gioco. Il gioco ha recentemente ricevuto importanti aggiornamenti, che hanno aggiunto molti nuovi contenuti sotto forma di personaggi, missioni, armi, oggetti e molto altro. Ciò che distingue Genshin Impact tra gli altri giochi è il programma di aggiornamento coerente, che ha assicurato la disponibilità di un aggiornamento ogni sei settimane per il popolare titolo. L’aggiornamento 1.6 ha aggiunto il primo personaggio di Inazuma, Kazuha. Inoltre, è stata resa disponibile l’area Golden Apple Arcipelago, un gruppo di isole, che secondo lo sviluppatore non sarà più accessibile dopo la versione 1.6. Ma non sarà il caso dell’aggiornamento 2.0.

Se si devono credere alle perdite, l’aggiornamento 2.0 sarà il più grande nella storia del franchise. Ciò è dovuto all’inclusione della regione di Inazuma, che ha molti luoghi ed aree nuove da esplorare per i Travelers. Oltre a ciò, avremo anche cinque nuovi personaggi, che dovrebbero rafforzare il roster di personaggi disponibili nel gioco. L’ultima perdita ci fornisce ulteriori informazioni sui due dei personaggi in arrivo nel gioco, Sayu e Yoimiya. Secondo il leak, miHoYo ha leggermente modificato i due personaggi. Il personaggio Pyro Yoimiya, è stata ottimizzata nella beta, proprio prima che l’aggiornamento fosse vicino al lancio. Secondo il leaker Sukuna, i suoi attacchi caricati ora sono più fluidi e la velocità di attacco è aumentata. Per quanto riguarda Sayu, ha anche avuto alcuni cambiamenti. Sukuna afferma che il suo ritardo dell’animazione dopo la fine di Windwheel è stato migliorato. Questa modifica rende il suo gameplay più fluido. Parallelamente, è aumentata anche la velocità di rotolamento del Windwheel.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.