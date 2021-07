Lost Judgment: annunciate la Digital Deluxe e Ultimate Edition

Durante lo State of Play tenutosi nella giornata di ieri, Lost Judgment ha occupato un segmento con un gameplay trailer, soddisfacendo le aspettative dei fan della saga madre di Ryu Ga Gotoku Studio. Ricordiamo, infatti, che il titolo in questione è il sequel di Judgment, ovvero il primo spin-off della celeberrima e longeva saga JRPG Yakuza.

L’action JRPG si è mostrato in un nuovo gameplay trailer, nel quale abbiamo potuto osservare il protagonista e detective (Takayuki Yagami) cimentarsi in molteplici minigiochi: dal karaoke, ai combattimenti all’interno di dojo e così via. Altri aspetti approfonditi dal filmato riguardavano il combat-system, costituito da elementi action alternati a quick-time-event, e le fasi di ispezione e indagini ambientali.

Recentemente, SEGA ha altresì annunciato che Lost Judgment verrà venduto in diverse edizioni, vediamo quali. Oltre all’edizione standard, che sarà venduta a $59,99, Lost Judgment avrà anche una versione Digital Deluxe Edition e Digital Ultimate Edition. La prima, la quale sarà ottenibile corrispondendo un prezzo di $69,99, sarà costituita dal gioco base ed il Detective Essentials Pack, che conferirà in-game vari accessori per conseguire “uno stile di vita da detective”. Oltre a ciò sarà ottenibile lo School Stories Expansion Pack che includerà un nuovo set di articoli per ciascuna delle attività del club studentesco.

Allo stesso tempo la Digital Ultimate Edition, invece, oltre a tutto ciò che è incluso nella Digital Deluxe Edition, sarà costituita dallo Story Expansion Pack. Questo pacchetto parrebbe essere una continuazione della storia, rappresentando, di fatto, un vero e proprio contenuto aggiuntivo per Lost Judgment. La Ultimate Edition sarà acquistabile per un prezzo di $89,99.

L’acquisizione di uno dei due pacchetti poc’anzi analizzati, non solo permetterà ai giocatori di utilizzare gli oggetti ottenuti (i quali si dimostreranno particolarmente utili), ma darà la possibilità ai giocatori di poter usufruire di Lost Judgment pre-lancio, ovvero tre giorni prima della release ufficiale: il 21 settembre 2021.

Lost Judgment, per concludere, sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021 per gli utenti di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e, attualmente, non ci sono piani che riguardino una versione per PC.