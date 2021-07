Deathloop: l’esclusività di PS5 cesserà a settembre 2022

Un trailer di nove minuti su Deathloop è stato mostrato durante lo State of Play tenutosi ieri in diretta. Il filmato ha visto corpose sezioni di gameplay, tutte commentate dagli sviluppatori di Arkane Studio. L’attesissimo sparatutto in prima persona giungerà sul mercato al termine dell’estate e sarà un’esclusiva PlayStation 5, ma non per sempre.

In questi casi, si parla di un’esclusiva temporale e Deathloop è un esempio che calza a pennello, in quanto parrebbe che l’esclusività cesserà quando il titolo compirà un anno dalla sua uscita. Bethesda (publisher del titolo), nonostante sia stata acquisita da Microsoft in tempi recenti, onorerà l’accordo che intrattiene con Sony (rivale principale di Xbox) nei riguardi di Deathloop.

Ad un certo punto del trailer citato poc’anzi, più precisamente al termine del filmato, si può osservare il lasso di tempo previsto e concesso per l’esclusività totale di Sony per Deathloop. Allo scadere dell’anno di uscita, dal 14 settembre 2022 quindi, Deathloop potrà presumibilmente approdare sulle altre console competitor. Chiaramente eravamo già a conoscenza del fatto che si trattava di un prodotto in esclusiva temporale ma eravamo ancora sprovvisti di una data ufficiosa, la quale fa sempre comodo.

Ricordiamo che Deathloop, in definitiva, uscirà in esclusiva PlayStation 5 il 14 settembre 2021, al termine dell’estate. Per poter giocare all’FPS sulle altre piattaforme, invece, dovremo aspettare almeno un anno. Ovviamente, per qualsiasi aggiornamento a riguardo vi terremo aggiornati.