Lost Judgment Anteprima: il detective Yagami torna in azione

Durante l’ultimo State of Play, SEGA ha presentato un nuovo trailer di Lost Judgment, in cui abbiamo potuto assaporare nuovi spezzoni di trama e gameplay per la nuova avventura in compagnia del detective Takayuki Yagami. Abbiamo potuto già esplorare il nuovo gioco dagli autori di Yakuza in una nostra anteprima, in cui vi parlavamo del plot narrativo e delle novità strettamente legate al sistema di combattimento e contenuti di gioco. Questo seguito avrà luogo principalmente a Yokohama, teatro degli eventi di Yakuza: Like a Dragon (QUI per la nostra recensione), dove il buon Yagami dovrà indagare in un caso davvero spinoso, il quale metterà in dubbio la validità del sistema giudiziario giapponese.

Oltre ad una nuova storia che metterà in forte discussione il senso di giustizia dell’avvocato-detective di Kamurocho, Lost Judgment immergerà i fan in un mondo di gioco ricco ed appagante, avvalorato dalle numerose attività incline a distrarci dal corso degli eventi che li coinvolgeranno. E il nuovo trailer arrivato dall’ultima diretta di casa Sony, ha illustrato alcune novità in tale ambito davvero gustose, dandoci modo di approfondire ciò che potremo aspettarci dal nuovo action del Ryuga ga Gotoku Studio. Dopo aver analizzato attentamente l’ultimo trailer, vogliamo parlarvi delle novità che ci attendono in Lost Judgment in questa nuova anteprima.

Lost Judgment: il pericolo che si cela tra le strade di Yokohama

Il caso Mikoshiba sembra essere un grosso tabù per la giustizia giapponese: chiunque osi indagare non farà una bella fine. Ed è ciò che apprendiamo sempre di più nel nuovo trailer di Lost Judgment, in cui vediamo il detective Yagami coinvolto in svariati pericoli. Le schiette parole di Akihiko Ehara in tribunale che mettono in difficoltà l’accusa, vengono succedute dal corpo martoriato e legato di Mikoshiba, regalandoci così un’immagine impressionante e cruenta delle crudeltà subite dalla vittima. Il video, oltre ad introdurci un enigmatico personaggio vestito elegante, trasuda di attimi alquanto concitati, ricchi d’azione e suspance, avvalorati da vecchie conoscenze come Kaito e Sugiura i quali si uniranno alle sempre ben volute scazzottate con i vari yakuza. Tuttavia, il nuovo video confezionato da SEGA per lo State of Plays di Sony non aggiunge chissà quali elementi narrativi, se non altro ribadisce l’ambizione con cui gli autori di Yakuza vogliano raccontare le nuove gesta dell’intrepido Yagami in questo seguito dalla natura di un dramma noir. Tuttavia dai contenuti della Digital Ultimate Edition apprendiamo che in futuro arriveranno dei contenuti aggiuntivi atti ad espandere la storia del gioco, anche se non è ancora chiaro come il team di sviluppo intenderà distribuire e raccontare questi episodi extra. Ciononostante, gli elementi che più ci interessano sono strettamente legati al gameplay.

Come vi avevamo anticipato la scorsa volta, Lost Judgment seguirà la corrente classica della saga che narra la leggenda di Kazuma Kiryu, continuando a proporre un gameplay action con un combat system da mischia che trova diverse migliorie. Oltre allo stile della Tigre e della Gru, Yagami farà affidamento anche su quello del Serpente, che vediamo in azione in alcuni istanti del video. Colpi rapidi e precisi, la cui forza d’impatto assesta dei pugni decisivi in punti delicati del corpo, il tutto avviene in un’esaltazione di stile che emana un’aura verde, indicando la pelle di un comunissimo serpente. Vediamo inoltre una meccanica di contrattacco implementata come un quick-time-event, che permette al giocatore di infliggere un colpo decisivo all’avversario di turno: non sarà da escludere una possibile evoluzione di tale sistema, che potrebbe espandersi addirittura in una catena di colpi da scagliare su più nemici in un breve istante. Inoltre, il trailer illustra anche una meccanica stealth, in cui l’ex avvocato stordisce i nemici tramortendoli, liberando a suo vantaggio la strada verso l’obiettivo. Un elemento alquanto comune ma che può sicuramente arricchire l’approccio al gameplay del titolo, offrendo varie opzioni per superare un ostacolo. Anche l’arte del travestimento sarà uno degli elementi portanti dell’esperienza di Lost Judgment, facilitando grossomodo le infiltrazioni nelle aree più riservate di Yokohama e dintorni.

Inoltre vi è nuovamente uno sfoggio delle abilità atletiche del protagonista, il quale si prodiga da un punto A ad un punto B correndo sui muri od arrampicandosi sulle sporgenze, il tutto reso possibile dall’innesco di un input che verrà comunicato su schermo. Come se non bastasse, l’elemento parkour lo notiamo nel modo in cui egli si lancia dai tetti senza accennare ad alcuna fatica, facendo quasi invidia a coloro che si avventureranno in questa nuova storia. Infine, ritroviamo anche la modalità investigativa, la cui sequenza illustrata non aggiunge alcun elemento rispetto ai meccanismi già assaporati nel primo capitolo. Il titolo dunque pare promettere tutte le migliorie ludiche che lo rendono un sequel degno di tale nomina, grazie anche all’esperienza creativa che gli sviluppatori hanno maturato non solo nel primo capitolo, ma anche nella realizzazione dell’intera epopea che ha portato SEGA sul tetto d’Europa tra le aziende giapponesi. Ovviamente ci auguriamo che le novità non siano finite qui, in attesa di poter provare con mano Lost Judgment.

Un tenero alleato a quattro zampe

Sebbene il trailer presentato durante lo State of Plays abbia offerto uno sguardo approfondito sui mini giochi che diluiranno l’esperienza ludica di Lost Judgment, ciò che più ci ha colpiti è un tenero alleato a quattro zampe. Ripercorrendo quell’amicizia canina che fu Pochitaro nella serie Yakuza, nel seguito di Judgment anche il buon Yagami avrà un amico a quattro zampe, un piccolo e tenero shiba. In alcune sequenze vediamo infatti il detective portare a spasso il tenero animale tra le strade di Yokohama, sebbene l’amico peloso sarà tutt’altro che pacioccone nei confronti degli arroganti attaccabrighe. Possiamo infatti notare come il sorridente cagnolino metta K.O quei combina guai senza alcuna esitazione, lasciandoci intuire che oltre ad essere un amico inseparabile, sia addirittura un abile combattente in grado di aiutare Yagami nelle risse, o che addirittura sarà possibile avviare delle sequenze d’attacco combinate grazie ai consueti quick time event.

Vi è stato anche un grande spazio dedicato ai mini giochi, tra cui alcuni già noti come il rhythm-game che emula i classici musical per ragazzi, in cui balleremo con gli studenti della scuola di Yokohama a ritmo di musica, dove possiamo notare anche la possibilità di eseguire delle mosse di danza per migliorare il punteggio. Troviamo anche il pugilato e dei combattimenti tra robot artigianali in vistose arene in pieno stile BattleBots (un programma televisivo andato in onda su DMAX). Soprattutto quest’ultimi, sembrano ripescare le stesse dinamiche con cui partecipavamo alle corse di droni, dove sarà necessario costruire e potenziare pezzo per pezzo il nostro combattente fatto di bulloni e microchip. Inoltre, vi è spazio per due novità inedite, come le sessioni in skateboard, dove dovremo eseguire acrobazie e mosse per accumulare un punteggio sempre più elevato sfruttando anche dei QTE (sulla falsariga di Tony Hawk’s Pro Skater), mentre ritroviamo delle corse clandestine molto simili al Dragon Kart di Yakuza: Like a Dragon. Infatti vi sarà una sequela di gare in motociclette che ricordano vagamente quelle tipicamente guidate dalle gang di teppisti, dove dei piloti correranno all’interno di circuiti cittadini fino a tagliare il traguardo. Soprattutto in quest’ultimo, sembra essere fondamentale eliminare i concorrenti avversari con degli speroni sulla carrozzeria, avvalendoci soprattutto dalla spinta data dal turbo.

Come se non bastasse, Lost Judgment includerà una piccola sorpresa per i fan di Sonic The Hedgehog. Infatti in occasione dell’ultimo anniversario dedicato alla leggendaria serie platform di SEGA, il team di Ryuga ga Gotoku Studio ha voluto celebrare il riccio blu più famoso del mondo includendo tra i cabinati disponibili negli immancabili Club SEGA Sonic The Fighters, un rifacimento del classico picchiaduro del 1996 pubblicato sui cabinati arcade dell’azienda nipponica, ed approdata successivamente su console moderne come PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo GameCube e Xbox 360. Un docile tributo al quale si aggiungerà molto probabilmente una versione per cabinati di Virtua Fighter, ormai immancabile nelle ultime produzioni di SEGA e soprattutto quasi obbligatoria dopo il lancio di Virtua Fighter 5: Showdown su PlayStation 4. Potremo dunque aspettarci ulteriori introduzioni per il florido parco dei mini giochi nel titolo, ormai divenuti un marchio di fabbrica per lo spin-off noir di Yakuza e sarà curioso scoprire quali altre novità il team di sviluppo abbia in serbo per i suoi fan.

Data d’uscita: 24 settembre 2021

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Ryuga ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

L’ultima presentazione di Lost Judgment dunque promette una mole di contenuti alquanto rispettosa nei confronti dei canoni del Team Yakuza, il quale ha sempre seguito la filosofia imbastita da tempi immemori da Yu Suzuki con la serie di Shenmue. Il tutto viene immagazzinato in un immaginario dai connotati noir, con una base di partenza già solidificata dal primo capitolo che raccolse ottimi consensi da critica e pubblico. Sarà curioso scoprire come si svilupperanno i nuovi eventi che coinvolgeranno il detective Takayuki Yagami e per farlo non dovremo neppure aspettare così tanto tempo: non ci resta che attendere il 24 settembre, giorno in cui Lost Judgment sarà disponibile – per la prima volta – in contemporanea in tutto il mondo.