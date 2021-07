VAXEE annuncia la sua nuova serie di tappetini, disponibili dal 10 luglio

VAXEE, brand emergente per le periferiche da gioco incentrate sull’Esports, ha annunciato nella giornata di oggi l’arrivo della sua nuova lineup di mousepad: PA Series. Quest’ultima sarà disponibile per l’acquisto dal 10 luglio alle ore 14 sullo store ufficiale dell”azienda.

VAXEE, nel suo comunicato, ha specificato che i due design (ZYGEN e OUTSET) avranno anche una variante in cui potete inserire il vostro nome. La differenza tra le due versioni è, oltre che alla chiara mancanza dell’ID, il prezzo. Il tappetino non personalizzato ha un prezzo di 29,99 euro mentre l’altra proposta 42,99 euro.

Inoltre, per tutti coloro che hanno acquistato un prodotto targato VAXEE prima dell’8 luglio e che non hanno mai chiesto un rimborso, il prezzo per la variante personalizzata sarà lo stesso di quella default, per cui 29,99 euro.

Notifichiamo che i processi per il mousepad personalizzato saranno più lunghi da completare. La società ha stimato circa 30-45 giorni di attesa, per cui vi invitiamo a consultare la seguente pagina così che possiate saperne di più.