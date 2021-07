Shin Megami Tensei V: il demone Rangda si mostra in video

Eccoci puntuali come sempre con un nuovo “appuntamento” con il “Daily Demon” di ATLUS. Per chi non lo sapesse, il team nipponico sta pubblicando, di volta in volta, video per ogni demone che troveremo nell’attesissima produzione Shin Megami Tensei V.

Stavolta è il turno del demone Rangda, introdotto da un video che trovate in calce. Per i più veterani della serie, questo demone non dirà nulla di nuovo probabilmente, visto che (proprio come tutti gli altri) è stato già incontrato nelle precedenti iterazioni della saga.

I nuovi, invece, avranno la possibilità di ammirare un design di tutto rispetto (a dir poco), proprio come i precedenti demoni mostrati. Con ciò, GamesVillage vi ricorda che Shin Megami Tensei V sarà disponibile a partire dal 12 novembre esclusivamente per Nintendo Switch.