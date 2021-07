Yo-Kai Watch arriverà su mobile il 10 luglio in Giappone

Yo-Kai Watch del team Level 5, acclamata produzione simil-pokémon uscita originariamente per Nintendo 3DS, approderà sui sistemi mobile in Giappone. Per l’esattezza, il gioco arriverà su smartphone Android e iOS.

Costerà 1.220 Yen in offerta fino al 16 agosto, equivalente di poco più di €9, per poi salire a circa €15. La versione si chiamerà “Yo-Kai Watch Smarpho”. Ora la domanda è: arriverà mai in Occidente?

Probabilmente è fin troppo presto per chiederselo ma, visto il successo del brand a livello mondiale, non è del tutto impossibile vederlo approdare in tutto il mondo in un futuro non troppo lontano.

GamesVillage vi ricorda che attualmente Yo-Kai Watch è disponibile anche per Nintendo Switch, mentre qui potete dare un’occhiata al sito ufficiale.