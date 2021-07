Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone: ecco il trailer dell’update metà stagionale

Nel corso delle recenti ore, Activision e Raven Software hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per l’aggiornamento metà season dedicato interamente a Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, disponibili entrambi sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, dove il battle royale ha ricevuto da qualche tempo l’update next-gen, permettendo ai giocatori di beneficiare delle prestazioni in più.

Secondo quanto svelato dalla nuova clip video, i giocatori avranno a che fare con una nuova mappa zombie: Mauer Der Toten. Da quanto si evince dal trailer in questione, i giocatori dovranno fare fuori un obiettivo ben preciso per salvare il proprio pilota mentre un’orda di zombie inferociti vi darà la caccia per tutta la mappa. Inoltre, con questo update, ci saranno dei bilanciamenti e non solo su Call of Duty Warzone. Purtroppo, al momento, non sono stati forniti dettagli specifici, forse, è previsto anche un evento a tempo limitato, come ci ha insegnato la scorsa Stagione 3.

L’uscita della patch è prevista per la giornata del 15 Luglio alle ore 6:00 del mattino, dopodiché, i player potranno scaricare l’aggiornamento e godersi i nuovi contenuti introdotti con questa patch su Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.