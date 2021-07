Magic The Gathering: la nuova espansione è ora disponibile

Adventures In The Forgotten Realms, l’ultima espansione di Magic: The Gathering è ufficialmente pronta per essere giocata in MTG Arena su PC, Mac, iOS e Android. L’espansione introduce 327 carte ed è il primo crossover che permette ai giocatori di vivere l’esperienza del mondo di Dungeons & Dragons in Magic: the Gathering. Presenta nuove meccaniche molto evocative e formati grafici speciali per l’aspetto delle carte; inoltre permette ai giocatori di esplorare uno dei loro mondi preferiti, per la prima volta in un modo completamente nuovo.

L’espansione mette in evidenza le famose creature e i personaggi di Dungeons & Dragons, come la leggendaria divinità dei draghi Tiamat, il Cubo Gelatinoso o il celebre eroe Drizzt Do’Urden. Introduce inoltre tre nuove meccaniche che permettono di vivere appieno l’esperienza di Dungeons & Dragons: