Crown Trick: in arrivo anche su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC e Nintendo Switch dallo scorso ottobre, Crown Trick arriverà a breve anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher Team17 ha infatti annunciato che il titolo sviluppato da Next Studios sarò disponibile su queste due console dal 31 agosto. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Oltretutto da oggi è disponibile su Switch il DLC gratuito Requiem of Elements (già uscito precedentemente su Steam), che contiene la modalità Dungeons of the Deep, oltre a nuove armi, relic, familiar, skill e achievement.

Caratteristiche del gioco, dalla pagina Steam:

– Un approccio totalmente nuovo al genere rogue-like strategico

– Strategico a turni simultanei, in cui ogni mossa ti riserva tantissime possibilità e ogni battaglia si rivela una sfida

– Esplora i dungeon dei vari scenari e fa’ del tuo meglio per sopravvivere fino alla fine

– Prova nuovi dungeon, armi, reliquie, oggetti e sfide generati in modo casuale all’inizio di ogni avventura

– Forgia il tuo stile di combattimento personale e scegli tra oltre 40 abilità attive, 60 abilità passive, 30 oggetti utilizzabili e 170 reliquie speciali

– Stermina più di 100 mostri diversi impugnando nove tipi di armi unici o oltre 120 armi individuali

– Affronta in duello oltre 10 pericolosissimi boss

– Risolvi più di 60 misteriosi rompicapi e sfide

– Svela tutti i segreti e scopri la verità che si cela all’interno del tenebroso Nightmare Realm”

Qui sotto potete vedere il trailer di Crown Trick pubblicato da Team17.