F1 2021: pubblicato il trailer di lancio

In attesa dell’uscita la prossima settimana, Codemasters ha appena pubblicato il trailer di lancio di F1 2021, che potete vedere in fondo alla notizia. Il filmato alterna scene di gameplay, con una buona parte occupata dalla modalità storia Braking Point.

La news pubblicata sul sito ufficiale mostra le varie modalità che saranno disponibili:

Ogni storia ha un inizio

Braking Point è la nuovissima modalità storia di F1 2021. Inizia con una delle cinque squadre e sali dai ranghi di F2 alle vette di F1.

Carriera per due giocatori

Lavora insieme e gioca in modo cooperativo o competi contro tutti con la carriera per due giocatori di F1 2021. Proprio come in F1 2020, torna anche lo schermo condiviso per due giocatori, per coloro che vogliono sfidare i loro rivali sul divano.

Inizio stagione reale

Tuffati nell’azione di questa stagione in qualsiasi momento si sia già verificato, con le classifiche piloti e costruttori in tempo reale.

Nuove valutazioni dei piloti

Confronta i piloti di F1 e F2 in base a esperienza, abilità di corsa, consapevolezza, ritmo e valutazione complessiva, inclusi i sette iconici piloti presenti nell’edizione digitale Deluxe. Abbiamo rivelato le valutazioni complete dei piloti per F1 2021 all’inizio di questa settimana: scopri qui le novità.

Più personalizzabile che mai

Sia i veterani esperti che i principianti dei giochi di Formula 1 troveranno più opzioni che mai con le modalità di gioco Casual, Standard ed Esperto progettate per aiutare a creare l’esperienza di corsa perfetta.

In uscita il 16 luglio, F1 2021 debutta su Xbox Series X|S e PlayStation 5, insieme a Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam. L’edizione digitale Deluxe sarà disponibile già dal 13 luglio con contenuti aggiuntivi, inclusi sette iconici piloti da utilizzare nella modalità My Team.