Nexomon: annunciate le versioni console

Disponibile su PC dallo scorso anno, Nexomon arriverà anche su console. Non è stato rivelato il periodo, ma il titolo simil Pokemon sviluppato da Vewo Interactive arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ad annunciarlo, il publisher PQube, che ha anche fatto uscire un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste la descrizione del gioco, attraverso la pagina Steam:

Cattura, evolvi e colleziona oltre 300 Nexomon unici! Riunisci la squadra definitiva per salvare i tuoi amici e il mondo! Scontrati contro campioni leggendari e diventa un eroe in questo viaggio epico!

Caratteristiche del gioco:

Oltre 300 Nexomon da catturare e addestrare.

Supporto completo per controller e tastiera.

Grafica HD.

Steam achievements.

Fai evolvere il tuo Nexomon in forme nuove e potenti.

Un sistema di combattimento profondo e coinvolgente.

Potenti e unici Nexomon leggendari, trovali tutti e otto!

Imbarcati in un’avventura epica per salvare il mondo dal Re Nexomon!

Combatti nemici potenti e impegnativi nel NexoWorld.

Scegli tra sette starter unici.

Esplora tutte le 10 regioni colorate e vivaci.

Mostri completamente animati, preparati a goderti le battaglie più emozionanti!

Esperienza di gioco di alta qualità come nessun altro!

Vi lasciamo dunque qui sotto al trailer d’annuncio pubblicato da parte di PQube.