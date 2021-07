Hunt Showdown: DeSalle disponibile sui test server PC

In questi giorni vi avevamo mostrato il primo e il secondo teaser trailer della nuova mappa DeSalle in arrivo su Hunt Showdown. Crytek ha annunciato che i giocatori su PC possono provarla da oggi sui test server del gioco. La mappa DeSalle verrà quindi lanciata sui server live per PC, PlayStation 4 e Xbox One entro la fine dell’estate.

La nuova mappa è la prima in tre anni a essere lanciata per Hunt: Showdown ed espande il roster delle mappe di gioco, unendo Still Water Bayou e Lawson Delta per il gioco competitivo ad alto rischio e alta ricompensa basato su partite.

DeSalle porta un nuovo tema autunnale inquietante, in cui i giocatori daranno la caccia a indizi, mostri e nuovi nemici, Miner Grunt, dotati di elmetti accecanti.

DeSalle presenta 16 nuove aree distinte che combinano l’espansione urbana decadente di due città del selvaggio West insieme a vaste regioni montuose, industriali e agricole. Le nuove ambientazioni urbane nella mappa includono una prigione, una chiesa, una banca e un saloon. I giocatori potranno anche cacciare e combattere attraverso un cantiere navale, un mulino ad acqua, un forte, una cava, una miniera di carbone e le nuove aree dell’aia.

“Siamo lieti di lanciare DeSalle, una mappa che porterà una sensazione davvero nuova. DeSalle è progettata per portare più verticalità al gioco con aree scalabili in cui i giocatori possono prendere il volo. La nuova mappa presenta un’ampia gamma di nuove possibilità di gioco e più approcci che i giocatori possono adottare verso il loro obiettivo, che si tratti di vagare per le strade della città, aggirarsi in un cantiere navale o esplorare le profondità di una cava.” Ha dichiarato Fatih Özbayram, Senior Producer di Hunt: Showdown.

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova mappa pubblicato oggi.