PUBG New State: ad agosto i pre-ordini su App Store, su Google oltre 20 milioni di pre-registrazioni

PUBG: NEW STATE ha ufficialmente superato i 20 milioni di preregistrazioni. Questo importante traguardo arriva meno di un mese dopo che KRAFTON aveva annunciato che il gioco aveva raggiunto i 17 milioni di preregistrazioni su Google Play Store, a seguito di un Alpha Test condotto con successo negli Stati Uniti il mese scorso.

Per festeggiare, KRAFTON ha diffuso un teaser di uno dei prossimi trailer di lancio di PUBG: NEW STATE come “ringraziamento” a tutti coloro che hanno supportato il gioco da quando è stato inizialmente svelato a febbraio 2021. In fondo alla notizia potete vedere il teaser, mentre il trailer completo sarà diffuso in un secondo momento.

Infine, oggi KRAFTON ha anche annunciato che in agosto inizieranno ufficialmente le preregistrazioni di PUBG: NEW STATE sull’App Store di Apple, il che significa che gli utenti iOS potranno registrarsi il mese prossimo.

Inoltre, potete vedere primo video degli sviluppatori Field Trip to Troi, per uno sguardo da vicino della prima mappa di PUBG: NEW STATE. Presto uscirà uno dei prossimi episodi, che presenta caratteristiche ed elementi chiave su cui potranno contare i futuri sopravvissuti.