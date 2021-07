My Hero Academia: confermato un episodio filler prima dell’arco narrativo My Villain Academia

La quinta stagione dell’anime di My Hero Academia (attualmente disponibile su Crunchyroll) ha stupito tutti i fan con la decisione di invertire, rispetto al manga, due archi narrativi, presentando prima quello del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor, in cui Izuku, Bakugo e Todoroki si sono allenati sotto la guida dell’eroe numero 1 del Giappone, e postponendo l’arco narrativo noto come My Villain Academia, quello in cui l’Unione di Villain di Tomura Shigaraki entrerà in contatto con l’Esercito di Liberazione dei Superpoteri di Re-Destro.

Anche se qualche anticipazione era già stata data, sembra però che l’anime sia ormai pronto ad affrontare questa oscura svolta nella sua trama, ma prima che questa inizi ci sarà spazio per un episodio originale, insomma per un filler.

Si tratterà del secondo episodio filler di questa stagione, dopo quello che aveva introdotto l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, e, curiosamente, ci sarà ancora una volta tra i protagonisti Nejire Hado, una dei Big Three della Yuei, pronta a spartirsi la scena con Ochaco e Tsuyu, in un episodio che ci darà un piccolo assaggio di ciò che gli altri studenti della 1-A al di fuori dei “tre moschettieri” stanno affrontando durante il loro periodo di tirocinio.

La sinossi ufficiale dell’episodio 104 (il sedicesimo della quinta stagione) ci informa infatti che Ochaco, Tsuyu e Nejire dei Big Three sono tornate al loro tirocinio presso l’agenzia di Ryukyu, l’eroina per cui avevano lavorato già nel corso della quarta stagione. Le eroine però, verranno raggiunte dalla notizia dell’esplosione tra le montagne di un luogo chiamato Kafin, di una fabbrica illegale che produceva droghe “trigger” in grado di migliorare le prestazioni dei Quirk. E all’improssivo all’agenzia di Ryukyu arriva una richiesta di team-up da parte dell’eroe Selkie!

Dopo il recente, breve stop dell’anime, i fan non vedono l’ora di tornare nel mondo di My Hero Academia e di scoprire quali siano davvero i piani di Tomura Shigaraki. Di certo questo arco narrativo è uno tra i più attesi nella storia dell’anime, anche perché preparerà il terreno per la più drammatica delle svolte negli eventi. Insomma, il mondo di My Hero Academia sta per cambiare irreparabilmente. La stabilità della società degli eroi stessa è a rischio.